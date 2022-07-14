I SWIM｜Edan同班同學「月球哥」原來已經24歲 真身是舞台劇演員

ViuTV新劇《I SWIM》由MIRROR的呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、魏浚笙及P1X3L等主演。劇中設定一眾角色是中四、五學生，雖然大部份成員都很年輕，但最細年紀的已是P1X3L的葉振弘(Marco)，2000年出世。因此不少人認為劇情應該安排他們是大專生會比較好，而扮演他們的同班同學，樣子看上去比較符合中四、五的年齡。
在首集登場的肥仔「月球哥」，在第二及第三集也曾出現，而且在第二集更有大特寫鏡頭。不少網民表示月球哥每次出場都很搶鏡，並想起以前讀書時班上也有類似的同學仔，份外親切。正當大家以為月球哥是一名真的中學生演員時，原來實際上他已經是24歲。
自小參與舞台劇演出
扮演月球哥的演員叫伍卓輝，外號雞仔，去年在香港演藝學院畢業，曾參與不同演出，包括《殺死她十七次》、《Project 2——「缺」》、《無言劇》、《奮青樂與路》、中英劇團《靖海氛記．張保仔》及《情敵勸退師》等。伍卓輝自小熱衷演戲，早在16歲那年已經參與音樂劇《逆風》，當時有專欄作家點名大讚他的表現︰「劇中有三十一名演員演孤兒，當中有胖身形的伍卓輝把不懂分左右、嗜食、態度囂張的孤兒特質演得引人入勝，於全劇搶盡觀眾的目光。」本報聯絡伍卓輝時，他本人大感意外，但因為忙於排練舞台劇演出，所以未能分享更多拍攝花絮，但從他的IG上見到「月球哥」有不少fans，與他合作過的演員都大讚他是好對手。