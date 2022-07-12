I SWIM｜Edan與Stanley大爆試鏡峰迴路轉 談MIRROR分上弦下弦 Alton：要比就同湯告魯斯比

ViuTV新劇《I SWIM》昨晚(11日)播出第一集，3位MIRROR成員Edan (呂爵安)、Stanley (邱士縉 )和Alton (王智德 )在劇中演亦敵亦友的中學游泳健將。原來不諳水性的Edan和Stanley的選角過程峰迴路轉，兩人剖白如何跨過心理關口。對於外界經常將MIRROR分成上弦下弦，3人各有自己的看法。 Edan 演「零搞笑」角色曾令花姐擔心 Edan在劇中演C班接力泳隊隊長李馬榮，他形容角色「零搞笑」，有別於觀眾熟悉的形象。當得知公司將開拍《I SWIM》和《季前賽》兩套運動題材的劇集時，他坦言：「我好鍾意打籃球，加上又好怕水，覺得自己唔夠大隻拍游水劇，但不妨試鏡取經驗，其實試鏡之後，導演沒想過找我拍《I SWIM》。」不過，數月之後，導演馮志強仍未找到合適人選演李馬榮，找他再試鏡後，才決定選用他，「其實，當時都也跟花姐討論應否接拍，她認為這角色跟我不相似，怕我表現唔好會影響發展，另外又擔心我沒時間操肌練水，但我跟花姐說『當機會來到一定要試，我唔可以驚做得唔好就唔做』。」憑《大叔的愛》演「田田」成功入屋，Edan不想自我局限，坐在旁邊的Alton回應，「我很欣賞，因為這是跳出comfort Zone的決定。」Edan不忘補充：「這角色的挑戰性令我演戲上有更多啟發，跟他們合作的過程也很開心。」

Stanley喜獲導演肯定 至於現年30歲的Stanley自知有紋身，沒想過會演中學生，他自爆純粹因仰慕導演才去試鏡，「我好鍾意導演拍的電影，心想有機會見面也不錯，估不到，他首個選定演員就是我。」他憶述當時試鏡是演黃亞樂和班長兩個角色，起初是完全不合要求，「他指導我再演多次，發現我很接近他的要求，他覺得我可改變演法，這點對演員來說很重要，因為演員不能只有一個方法，例如要有一百種方法演黃亞樂，我好開心得到這評語，因為這是演員特質，不純是高大靚仔。」 演中學生 倒抽一口涼氣 問到可會再演中學生？Stanley憶述試穿校服的情景，他形容：「真係倒抽一口涼氣！」Edan爆料：「我們私下有個笑話，A班的學生(Stanley和Alton)全部留咗5、6年班，所以才做到紀錄保持者。」幸好他與Alton只有兩場校服戲，通常都是穿運動服或泳褲出鏡，總算不致於太尷尬，Stanley認真表示：「中學生就盡量避免(Edan：小學生？)可以試拍喜劇，中學生正劇就不想了，大學生勉強也可。」冷不妨Edan補上一句：「好多老人家讀大學。」Stanley頓時激到反白眼。