I SWIM｜Edan、Stanley喪練水做男飛魚 Alton狂食增磅

MIRROR三子呂爵安(Edan)、王智德(Alton)與邱士縉(Stanley)今日到九展出席新劇《I SWIM》記者會。三人在劇中扮演游泳健將，但Edan與Stanley表示三人中只得Alton的泳術最好。Edan說︰「我係識識哋，因為我驚水，中學之後就冇游過。」Stanley自言以前未接受過正式訓練，笑言游泳不是人類的活動。
Stanley減肥Alton增肥
Stanely今次扮演學生，為了不想太「大嚿」，所以減磅，而Alton則為了不想太潺弱而增肥，拍攝期間不停食朱古力增加體重。他表示，其中一場游水戲，拍攝當日是香港最凍的一天，拍完上水之後一度面青青險暈低。
Edan呼籲歌迷一條心
提到Edan的歌迷會早前爆內訌，他指問題已經解決，自己曾說過會處理，但因為工作太忙而交回歌迷處理，他認為不同粉絲會有不同想法和意見，最重要是一條心。
魏浚笙自爆曾染疫
《I SWIM》另一主角魏浚笙（Jeffrey），早前透露身邊有密切接觸者染疫，故此缺席多項公開活動，已完成7日自我隔離的他，終趕及在今日的記者會亮相。席間，他自言曾經確診，「估唔到自己都染疫，相信源頭係嚟自親人。」他表示，縱使已經痊愈，但運動時自覺呼吸系統不及以往般暢順，連力量也比以前弱，影響健身效果。
對於首次擔任劇集主角，Jeffrey笑稱既高興亦感恩。至於與Edan合作，他表示：「我哋合作《膠戰》，依家一齊拍劇，大家默契更加好，拍攝好順利。」他憶述為了拍攝《I SWIM》，操練過程非常辛苦，「朝早6點開始拍，拍到夜晚8點，之後要再去做gym，不過見到成果之後，都好開心。」