I SWIM｜Edan、Stanley喪練水做男飛魚 Alton狂食增磅

MIRROR三子呂爵安(Edan)、王智德(Alton)與邱士縉(Stanley)今日到九展出席新劇《I SWIM》記者會。三人在劇中扮演游泳健將，但Edan與Stanley表示三人中只得Alton的泳術最好。Edan說︰「我係識識哋，因為我驚水，中學之後就冇游過。」Stanley自言以前未接受過正式訓練，笑言游泳不是人類的活動。

Stanley減肥Alton增肥

Stanely今次扮演學生，為了不想太「大嚿」，所以減磅，而Alton則為了不想太潺弱而增肥，拍攝期間不停食朱古力增加體重。他表示，其中一場游水戲，拍攝當日是香港最凍的一天，拍完上水之後一度面青青險暈低。

Edan呼籲歌迷一條心

提到Edan的歌迷會早前爆內訌，他指問題已經解決，自己曾說過會處理，但因為工作太忙而交回歌迷處理，他認為不同粉絲會有不同想法和意見，最重要是一條心。