I SWIM｜Locker角色極乞人憎 Stanley單腳都贏拎盡光環

《I SWIM》今日播出啟賢中學作客冠中書院80周年校慶水運會邀請賽，Locker扮演冠中書院學生施俊，甫出場已經非常乞人憎，處處針對代表啟賢的呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、魏浚笙(Jeffrey)及吳啟洋(Phoebus)，令「施詠」袁澧林替啟賢不值。
Locker使橫手惹公憤
其後Locker為了令冠中成功贏得比賽，於是出茅招令「黃亞樂」Stanley受傷，就連網民也看得咬牙切齒，狂鬧Locker。當比賽正式開始，Locker帶頭向啟賢隊喝倒采，令啟賢隊頗為無奈，而此時Stanley的腳因為撞傷而腫得非常厲害。游頭兩棒的「余浪沖」Jeffrey及「班長」Phoebus被冠中大幅拋離，而「李馬榮」Edan拼命與冠中縮短距離，之後負傷上陣的Stanley只好單腳比賽，Stanley因不想啟賢輸掉，於是出盡全力游兼贏得比賽，令冠中所有師生無言。
網民冧爆大表哥
網民見到Stanley努力衝向終點時，不停留言「大表哥」、「黃亞樂」為他打氣，當見到他勝出的時候，紛紛狂讚Stanley，今集可說是拎盡光環。Stanley在劇集播完之後，上載泳照留言謂︰「都話大家最後會愛上 #黃亞樂 架啦！佢係有少少咁多多中二病嘅，但其實佢係好仔嚟架！！」網民紛紛化作A班粉絲，不停留言︰「頭先真係好鬼有型喎」、「黃亞樂好勁呀」、「大表哥，你真係做得好好」、「唔止要贏 仲要大贏！」