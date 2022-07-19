I SWIM｜Locker角色極乞人憎 Stanley單腳都贏拎盡光環

《I SWIM》今日播出啟賢中學作客冠中書院80周年校慶水運會邀請賽，Locker扮演冠中書院學生施俊，甫出場已經非常乞人憎，處處針對代表啟賢的呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、魏浚笙(Jeffrey)及吳啟洋(Phoebus)，令「施詠」袁澧林替啟賢不值。

Locker使橫手惹公憤 其後Locker為了令冠中成功贏得比賽，於是出茅招令「黃亞樂」Stanley受傷，就連網民也看得咬牙切齒，狂鬧Locker。當比賽正式開始，Locker帶頭向啟賢隊喝倒采，令啟賢隊頗為無奈，而此時Stanley的腳因為撞傷而腫得非常厲害。游頭兩棒的「余浪沖」Jeffrey及「班長」Phoebus被冠中大幅拋離，而「李馬榮」Edan拼命與冠中縮短距離，之後負傷上陣的Stanley只好單腳比賽，Stanley因不想啟賢輸掉，於是出盡全力游兼贏得比賽，令冠中所有師生無言。