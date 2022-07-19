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娛樂
2022-07-19 23:19:10

I SWIM｜Locker角色極乞人憎 Stanley單腳都贏拎盡光環

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啟賢中學到冠中書院作客，不料被人處處針對。

啟賢中學到冠中書院作客，不料被人處處針對。

《I SWIM》今日播出啟賢中學作客冠中書院80周年校慶水運會邀請賽，Locker扮演冠中書院學生施俊，甫出場已經非常乞人憎，處處針對代表啟賢的呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、魏浚笙(Jeffrey)吳啟洋(Phoebus)，令「施詠」袁澧林替啟賢不值。

Locker是學校的狂熱份子。 校長亦都非常不客氣，令袁澧林大感無奈。 Locker不停針對啟賢校隊。 Locker用車撞傷Stanley。 Stanley受傷，眾人非常擔心。 Edan與Locker暴衝突。 Locker的角色非常可惡，網民狂鬧。 Locker的角色非常可惡，網民狂鬧。 Stanley扮作無事。

Locker使橫手惹公憤

其後Locker為了令冠中成功贏得比賽，於是出茅招令「黃亞樂」Stanley受傷，就連網民也看得咬牙切齒，狂鬧Locker。當比賽正式開始，Locker帶頭向啟賢隊喝倒采，令啟賢隊頗為無奈，而此時Stanley的腳因為撞傷而腫得非常厲害。游頭兩棒的「余浪沖」Jeffrey及「班長」Phoebus被冠中大幅拋離，而「李馬榮」Edan拼命與冠中縮短距離，之後負傷上陣的Stanley只好單腳比賽，Stanley因不想啟賢輸掉，於是出盡全力游兼贏得比賽，令冠中所有師生無言。

Locker帶頭喝倒采。 啟賢隊大感無奈。 啟賢vs冠中 Stanley受傷而憂心忡忡。 網民表示Locker成功令到冠中成為爛仔學校。 黃奕晨扮演冠中書院游泳隊成員。 Stanley表示一定要贏。 Locker與冠中同學仔見到Stanley快如火箭呆若木雞。 Stanley單腳都游贏。 原本非常有氣勢的校長霸氣盡失。 啟賢隊嬴得比賽。 Locker已打算報仇。 Locker與同學向啟賢尋仇。 Locker與黃奕晨誓要報仇。

網民冧爆大表哥

網民見到Stanley努力衝向終點時，不停留言「大表哥」、「黃亞樂」為他打氣，當見到他勝出的時候，紛紛狂讚Stanley，今集可說是拎盡光環。Stanley在劇集播完之後，上載泳照留言謂︰「都話大家最後會愛上 #黃亞樂 架啦！佢係有少少咁多多中二病嘅，但其實佢係好仔嚟架！！」網民紛紛化作A班粉絲，不停留言︰「頭先真係好鬼有型」、「黃亞樂好勁」、「大表哥，你真係做得好」、「唔止要贏 仲要大贏！

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