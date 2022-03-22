i.SWIM｜不忿輸俾Stanley？Alton騷肌還擊

ViuTV劇集《i.SWIM》有多位靚仔助陣，包括MIRROR成員呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)及王智德(Alton)等，大家都非常期待他們一幕幕的泳照。Stanley和Edan在拍攝期間不時分享花絮，大晒操肌成果。相反，Alton就惜肉如金，唯一一張騷肌照，亦是由Stanley上載，相中的Alton僅露出膊頭及胸口少少位置，而Stanley的fit爆身型則一覽無遺。

隨住《i.SWIM》討論度愈來愈高，Stanley與Alton的騷肌照不停在網上轉載。向來有「肌肉擔當」之稱的Alton，眼見自己的肌肉被忽視，昨日在IG分享兩張照片，相中清楚見到他的六嚿腹肌。

將Stanley打格處理

Alton留言︰「我想喺度同大家講聲對唔住，之前拍劇係我太潛、太低調，忽視咗作為一個演員同觀眾之間該有嘅透明度同互動，我對於拍劇嘅幕後分享，可能有啲過於低調，而家可唔可以俾個機會我，我而家送上兩幅過到自己又應該過到人，又唔劇透嘅肉照，隨便睇，但拍爛檔唔好再用嗰張相，同心協力共創美好未來，好冇呀？求下你哋呀!!!!!」

最搞笑的是，Alton把與Stanley的騷肌合照，打上馬賽克，遭網民笑說要「付費解鎖」。Stanley就留下三個哈哈笑公仔作回應，而Jeremy則要求Alton上載多些照片。