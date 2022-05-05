i.SWIM｜Edan懷念肌肉 Stanley孖Alton泳褲Look展雄風

ViuTV今年矚目新劇《i.SWIM》起用多位人氣偶像演出，由上位男神魏浚笙（Jeffrey）夥MIRROR成員呂爵安（Edan）做主角，還有邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、袁澧林（Angela）、P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、陳毅燊（Ansonbean）、林家熙（Locker）、梁業（Fatboy）、朱鑑然等陣容，是齣集勵志、運動、睇肉於一身的青春劇。

消失的肌肉

《i.SWIM》由馮志強執導，劇集早前獲邀在第十四屆芝加哥亞洲躍動電影節率先播出首兩集，ViuTV方面暫時未確實開播日期，但宣傳攻勢已經進行，當中劇照近日陸續曝光，Edan前日已在IG上貼出露肉照片，並寫：「好期待可以睇到榮仔啊」，Edan的角色叫李馬榮，他出PO還懷念自己的最佳狀態，「消失的肌肉」。

負責製作及發行的MakerVille，在官網上發布關於《i.SWIM》的詳細資料及劇情簡介，更公開多張首次曝光劇照，包括Edan赤膊站在汀九橋前，另一張更有齊鏡仔三子及Phoebus齊以泳褲上陣展現雄風，尤其身形Fit爆的Stanley就在鏡頭前展示結實胸肌及朱古力腹肌，真不愧為「馬鞍山巨龍」。