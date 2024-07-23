Ian演唱會｜姚焯菲許文軒原來係Hellosss？鍾柔美曾認有睇Anson Lo演唱會

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》一連七晚於亞洲博覽館舉行。姚焯菲(Chantel)在IG story上載Ian演唱會上幾位樂手在台上的照片，而許文軒更在IG開PO討論，不少網民驚訝他們竟然公然去捧對家的歌手。
Chantel曾跟部份樂手合作
Chantel未有貼出Ian的照片，只集中在一眾樂手。Ian今次邀請了逾40位樂手一齊演出，當中有Cousin Fung、周錫漢等等，當中部份人士曾跟Chantel合作過。有網民稱Chantel入場當日是7月20日，亦即是她完成與鍾柔美及詹天文的演唱會之後一天。鍾柔美過去曾在直播中提過自己有入場看盧瀚霆的演唱會。
許文軒大讚陳卓賢個唱好看
許文軒在IG就貼上陳卓賢演唱會的花絮，並大談騷後感。他在文中大讚Ian個唱的安排，非常欣賞今次演唱會上的細節，他寫道︰「不論是『鯨魚』型舞台配合芒草和波波池設計，或是歌衫、從空中降下嘅碎紙和泡泡、觀眾席手燈程式和現場排放嘅香味，也盡見心思。就連觀眾座位擺放嘅方向，跟以往嘅演唱會截然不同。整個騷結合了視覺、聽覺和嗅覺於一身，更有效地改善『亞洲博覽館』先天嘅缺陷，拉近全場樂迷距離。」