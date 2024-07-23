Ian演唱會｜姚焯菲許文軒原來係Hellosss？鍾柔美曾認有睇Anson Lo演唱會

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》一連七晚於亞洲博覽館舉行。姚焯菲(Chantel)在IG story上載Ian演唱會上幾位樂手在台上的照片，而許文軒更在IG開PO討論，不少網民驚訝他們竟然公然去捧對家的歌手。

Chantel曾跟部份樂手合作 Chantel未有貼出Ian的照片，只集中在一眾樂手。Ian今次邀請了逾40位樂手一齊演出，當中有Cousin Fung、周錫漢等等，當中部份人士曾跟Chantel合作過。有網民稱Chantel入場當日是7月20日，亦即是她完成與鍾柔美及詹天文的演唱會之後一天。鍾柔美過去曾在直播中提過自己有入場看盧瀚霆的演唱會。