Ian演唱會｜房屋署長羅淑佩偕友捧場　大讚陳卓賢「閃閃發光」

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》一連七晚於亞洲博覽館舉行,19日為演唱會頭場,身為忠實Hellosss(Ian粉絲)的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩,亦偕李國章等友人到場欣賞,並送上大型花籃為偶像打氣。

IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 歌單(7月19日)

1.《Lost at first sight》

2.《DWBF》

3. 《搞不懂》

4.《Distance》

55《Got U》

6. 《Thank You Postman》

7.《我們》(原唱:陳奕迅)

8.《開到荼蘼》(原唱:王菲)

9.《地球上的最後一朵花》

10.《Fly Me to the Moon》(原唱:Frank Sinatra)

11.《天黑時想跟你到白頭》(原唱:AP 潘宇謙)]

12.《擁抱後的歌》

13.《鯨落》

14.《再見 寧靜海》

15.《下一束光》(與嘉賓吳林峰合唱)

16. 《呼吸困難》(吳林峰獨唱)

17.《夜視鏡》

18.《Sheesh》(原唱:MIRROR)

19. 《下次愛你》(原唱:王苑之)