Ian演唱會｜房屋署長羅淑佩偕友捧場　大讚陳卓賢「閃閃發光」

MIRROR成員陳卓賢（Ian）首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》一連七晚於亞洲博覽館舉行，19日為演唱會頭場，身為忠實Hellosss（Ian粉絲）的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，亦偕李國章等友人到場欣賞，並送上大型花籃為偶像打氣。

羅淑佩昨晚現身亞洲博覽館觀賞Ian的演出，她其後於FB分享署長眼中的Ian，又撰文道：「作為粉絲真心滿足的一個音樂盛會」，「感謝唱作歌手，在台上閃閃發光的Ian Chan！」署長也有跟花牌合照，花籃寫上：「Good Show！」向Ian送上祝福。