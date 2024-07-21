Ian演唱會｜房屋署長羅淑佩偕友捧場　大讚陳卓賢「閃閃發光」

MIRROR成員陳卓賢（Ian）首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》一連七晚於亞洲博覽館舉行，19日為演唱會頭場，身為忠實Hellosss（Ian粉絲）的房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，亦偕李國章等友人到場欣賞，並送上大型花籃為偶像打氣。
羅淑佩昨晚現身亞洲博覽館觀賞Ian的演出，她其後於FB分享署長眼中的Ian，又撰文道：「作為粉絲真心滿足的一個音樂盛會」，「感謝唱作歌手，在台上閃閃發光的Ian Chan！」署長也有跟花牌合照，花籃寫上：「Good Show！」向Ian送上祝福。
IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 歌單(7月19日)
1.《Lost at first sight》
2.《DWBF》
3. 《搞不懂》
4.《Distance》
55《Got U》
6. 《Thank You Postman》
7.《我們》（原唱：陳奕迅）
8.《開到荼蘼》（原唱：王菲）
9.《地球上的最後一朵花》
10.《Fly Me to the Moon》（原唱：Frank Sinatra）
11.《天黑時想跟你到白頭》（原唱：AP 潘宇謙）]
12.《擁抱後的歌》
13.《鯨落》
14.《再見 寧靜海》
15.《下一束光》(與嘉賓吳林峰合唱)
16. 《呼吸困難》(吳林峰獨唱)
17.《夜視鏡》
18.《Sheesh》（原唱：MIRROR）
19. 《下次愛你》（原唱：王苑之）
20.《另一個諾貝爾》
21.《仍在》
22. 《留一下與你喘息》
23.《抱抱無尾熊》
24. 《沒有你，我甚麼都不是》（原唱：陳柏宇）
25. 《正式開始》
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈