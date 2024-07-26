Ian演唱會｜開七場演唱會未夠喉 自評70分：唔滿意先係進步根源(有片)

MIRROR 成員陳卓賢 (Ian )一連七場的首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，昨晚(25日)於亞博圓滿落幕。Ian完騷接受傳媒訪問，他直言感未夠喉，聲帶狀態良好，問到想再開幾多場時，他笑言做人不可自設限制，「沒實質數字，但唱下去都沒大問題。」他自言運動員出身，體力上沒大問題，「反而開騷較前擔心把聲能否撐足7 場，所以前期準備，不停練習聲帶的耐力，唔會令大家聽到我把聲好攰。」他更透露今日(26日)便立即投入錄音，非常勤力，他笑言要珍惜仍可錄音做歌的機會。

為舞者落淚 Ian自評演唱會70分左右，「我出世到而家，冇試過滿意自己表現。我覺得總會有啲嘢好啲，呢個先係進步的根源。」問到最喜歡哪環節時，他笑言難以抉擇，但要特別鳴謝14位舞者，他自言在排舞室看他們排練時已忍不住落淚，「我自己不是情感容易外露的人，但要在一萬人面前，將自己最赤裸感覺拎出嚟，好辛苦要每一晚都咁赤裸同自己對話，其實係幾攰。」問到為何叫人不要為流淚感收恥，但在台上卻忍眼淚，他笑言要繼續唱，做觀眾可盡情喊笑，他坦言尾場有眼濕濕，「早幾日感受到三、四晚情緒特別濃郁，因為有支持者send片給我，睇到好大滴淚喺側邊滴出來，哪片段都幾珍貴。」

直認並非最fit身形 談到穿背心跳唱團歌，包辦隊友演唱部分，他表示並非要挑戰難度，笑言只因喜歡《Sheesh》，相信氣氛會不錯，他笑言，「全賴MIRROR的長期訓練，由不懂跳舞到台上表演，希望大家睇得入眼。一人分飾多角係比較攰，但有練習。」問到如何操練身形，他表示沒有特別為開騷操肌，一如平常做Gym和運動，「若問我自己，這當然不是我最好最fit身形，但Concert重中之重是演唱，若為了穿背心保持身形而節食，我覺得會影響7晚的演出。」他坦言為拍劇或廣告，反而身形會操得更理想。