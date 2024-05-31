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娛樂
2024-05-31 13:01:01

Ian演唱會｜陳卓賢個唱再加兩場 開足7場刷新鏡仔紀錄

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陳卓賢7月亞博個人演唱會反應熱烈，決定再度加場滿足廣大Hellosss。

陳卓賢7月亞博個人演唱會反應熱烈，決定再度加場滿足廣大Hellosss。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今年7將假亞博Arena展開首次個人演唱會《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024，上星期已宣布加場消息，由原本的72022日加開2324日兩場。有鑑於Ian個唱實在一票難求，本報收到消息，Ian的亞博騷決定再度加開兩場，日期為719日及725日，共開足七場，成為MIRROR舉辦solo演唱會場次最多的成員，繼續刷新鏡仔的個人開騷紀錄

Ian昨日公開做gym自拍照大派福利。

Ian昨日公開做gym自拍照大派福利。

Ian已開始為首次個唱作好準備，昨日他透過社交網公開做gym相，在健身室鏡前自拍，操出最佳狀態大騷麒麟臂。據了解，MakerVille已留715日至731日的亞博Arena檔期供IanAK𤒹開騷，按照現時的規例，場地由安裝到獲註冊工程人員檢查完成，需時約三至四天，AK曾表示他與Ian個唱共用部份舞台機關，如今仍有時間留下给AK演唱會設置舞台。

事實上，Ian演唱會門票甫開賣已火速售罄，本周二(28)加場門票亦於五小時內已告賣清，由於不少Hellosss(Ian粉絲稱呼)大嘆撲飛失敗，亦有歌迷從海外買定機票打算飛來睇騷也仍未能購得門票，故MakerVille評估是次搶飛的熱烈程度，認為Ian仍有空間加開幾埸，但考慮到檔期等問题，才決定為他舉行七埸個唱。

陳卓賢個唱日前加開兩場，門票亦在五小時內售罄。 陳卓賢首次個唱門票實在一票難求。
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