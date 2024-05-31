Ian演唱會｜陳卓賢個唱再加兩場 開足7場刷新鏡仔紀錄

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今年7月將假亞博Arena展開首次個人演唱會《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，上星期已宣布加場消息，由原本的7月20至22日加開23及24日兩場。有鑑於Ian個唱實在一票難求，本報收到消息，Ian的亞博騷決定再度加開兩場，日期為7月19日及7月25日，共開足七場，成為MIRROR舉辦solo演唱會場次最多的成員，繼續刷新鏡仔的個人開騷紀錄。

Ian已開始為首次個唱作好準備，昨日他透過社交網公開做gym相，在健身室鏡前自拍，操出最佳狀態大騷麒麟臂。據了解，MakerVille已留起7月15日至7月31日的亞博Arena檔期供Ian及AK江𤒹生開騷，按照現時的規例，場地由安裝到獲註冊工程人員檢查完成，需時約三至四天，AK曾表示他與Ian個唱共用部份舞台機關，如今仍有時間留下给AK演唱會設置舞台。