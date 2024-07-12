Ian演唱會｜陳卓賢分享愛情觀渴望細水長流 個唱倒數階段預告挑戰新曲風

Ian陳卓賢2024年第三首派台歌《以孤獨命名》，7月2日首播後，新歌隨即在各大音樂平台上架，MV同日在MIRROR YouTube頻道首播。日前（11日）他接受商台謝茜嘉《叱咤樂壇》的視像直播訪問，介紹新歌之餘，更為一星期後舉行的首個個人演唱會作宣傳。
新歌《以孤獨命名》是Ian今年推出「愛情故事系列」的第三章，回歸虐心式情歌。主持人問Ian為何會把本身發展甜蜜的故事，扭轉劇情，變為如此「孤獨」，是否自身情傷感受。ian說自己是渴望擁有細水長流，長相廝守的愛情，但可能本身是一個比較悲觀的人，總覺得兩個人相知相遇，甜蜜地相處，但關係發展到某一個地步，就算什麼努力經營，都難免有分歧及齟齬，最後分手收場，就變得孤獨寂寞。慨嘆現實中愛情必經很多考驗，並非每一人都可以白頭到老到，有完美結局。他向填詞人陳詠謙講述故事構思時，陳詠謙建議用一齣戲去包裝這個悲哀的故事，令情感更立體地呈現出來。Ian自己在錄音的時候，都不禁鼻酸。他說由於人生經驗多了，現在錄音很快便可以投入情緒，也許近年自己敞開心扉，願意觸碰及讓情感外露，亦比以住更能掌握如何處理負面情緒。既然很多事都不能控制，就以平常心面對。最後，他預告今年第四首歌亦已進入編曲階段，是一首以前未唱過的曲風，請大家拭目以待。
至於Ian的首個個人演唱會，將於7月19至25日在亞洲博覽館展開，首次開個唱便創下七場佳績，Ian表示十分興奮，但完全不敢怠慢。Ian透露演唱會籌備已進入最後階段，現在每天都密鑼緊鼓綵排，過程相當順利，他自己都十分興奮和期待。身兼演唱會音樂總監的Ian，感謝每一位前輩的指導和傾力合作，由於今次自己參與度極高，難免會有壓力，但由於自己對演唱會都十分期待，綵排時候都難掩開心及滿足的心情。
lan興奮地細說演唱會是由opening到ending都是一個整體，並不是單單歌接歌地演唱。由於今次演唱會著重音樂性，歌曲將會有不同的編曲及加入管弦樂團，個唱當然亦有舞蹈元素，務求帶給觀眾最好的視聽效果。為了更立體地呈現Tears這主題，Ian說監製莊少榮邀請了梁祖堯為演唱會編排其中一個最撕心裂肺的環節，他會與舞蹈員一起，用三首歌的時間感動所有觀眾。
lan坦言自己和聽眾一樣期待演唱會的來臨，他希望觀眾可以看到另一面的陳卓賢；MIRROR的lan與個唱的lan是有很大分別，最希望大家留意lan做的音樂是有自己的風格，雖然自己以往以慢歌為主，但今次演唱會的編排，是能取得平衡的，絕對不會悶。演唱會主題是「Tears」，lan 說希望觀眾會是「笑住喊」，與他一起感受不同的Tears。