Ian演唱會｜陳卓賢分享愛情觀渴望細水長流 個唱倒數階段預告挑戰新曲風

Ian陳卓賢2024年第三首派台歌《以孤獨命名》，7月2日首播後，新歌隨即在各大音樂平台上架，MV同日在MIRROR YouTube頻道首播。日前（11日）他接受商台謝茜嘉《叱咤樂壇》的視像直播訪問，介紹新歌之餘，更為一星期後舉行的首個個人演唱會作宣傳。

新歌《以孤獨命名》是Ian今年推出「愛情故事系列」的第三章，回歸虐心式情歌。主持人問Ian為何會把本身發展甜蜜的故事，扭轉劇情，變為如此「孤獨」，是否自身情傷感受。ian說自己是渴望擁有細水長流，長相廝守的愛情，但可能本身是一個比較悲觀的人，總覺得兩個人相知相遇，甜蜜地相處，但關係發展到某一個地步，就算什麼努力經營，都難免有分歧及齟齬，最後分手收場，就變得孤獨寂寞。慨嘆現實中愛情必經很多考驗，並非每一人都可以白頭到老到，有完美結局。他向填詞人陳詠謙講述故事構思時，陳詠謙建議用一齣戲去包裝這個悲哀的故事，令情感更立體地呈現出來。Ian自己在錄音的時候，都不禁鼻酸。他說由於人生經驗多了，現在錄音很快便可以投入情緒，也許近年自己敞開心扉，願意觸碰及讓情感外露，亦比以住更能掌握如何處理負面情緒。既然很多事都不能控制，就以平常心面對。最後，他預告今年第四首歌亦已進入編曲階段，是一首以前未唱過的曲風，請大家拭目以待。