Ian演唱會｜陳卓賢大談個唱進度 七場嘉賓隨時日日唔同

MIRROR成員陳卓賢(Ian)將於下月19日至25日連開7場《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，成為MIRROR舉辦solo演唱會場次最多的成員。Ian今日接受鄭裕玲(Do姐)的電台節目訪問，大談剛過去的MIRROR巡唱、自己生日、演唱會進度及宣傳新歌。

怕心散沒有外出觀光 Do姐大讚Ian是很聰明的人，英語很叻，Ian表示小時候常看外國劇集及英語歌，因而學會英文。被問到在world tour時是否可以應用到，Ian稱亞洲普遍的情況都愛以用詞是否很深來界定對方是否英語很好的人，但自己認為語言都是用來溝通用，夠用便可。 Ian透露MIRROR到美國巡唱時，自己都是在酒店，沒有外出觀光，只點room service。他稱怕自己心散，難以專注在MIRROR的演唱會及籌備自己的個唱。他表示自己會做gym及聽音樂放鬆心情，坦言自己是一個很宅的人，未入行前已不太愛外出，入行之後更愛留在屋企。

他又提到自己很怕過生日成為焦點，但成為藝人之後，自覺是無可避免的事。他稱出席fans為他舉行的生日派對，想法是多個機會跟fans接觸，可以一齊共度時刻，「因為大家肯花時間做呢啲嘢，出席慶祝我生日，係好難得！」他稱fans比自己更了解自己，大家的連結原來是很強。 他稱一直認為做偶像是要做好榜樣，因為見到有fans帶自己的小朋友出席，小朋友是愛模仿人，所以時刻都警醒自己要做好所有事情，笑謂自己的說話有時很官腔，但其實都是肺腑之言，自己也不善詞令，所以只能做好工作去報答大家的厚愛。

嘉賓未邀請好 Do姐問到他出碟的事宜，Ian表示希望盡快，更搞笑稱不時跟公司暗示要出碟。他稱創作時也會想到某些歌曲如果可以一同放在同一隻碟內會比較好聽，因此有些作品會出現一些連帶關係。 談到演唱會的進度，Ian表示七七八八，歌單已經定下來，每一part的主題是怎樣，近日亦跟造型師傾服飾。他稱因為是個人第一個演唱會，所以會盡力做到最好，並強調音樂班底陣容非常鼎盛，希望入場的觀眾可以享受一場音樂盛宴。他透露會在個唱上做一些不同的東西，展示自己不同面向。談到嘉賓名單，他表示「會請嘉賓，我未邀請晒，我都係啱啱知加場，所以要再邀請，可能會晚晚唔同。」