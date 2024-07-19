Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look彈琴登場 狂野跳唱騷麒麟臂事業線(附完整歌單)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，一連七場的個唱於今晚(19日)8時30分假亞博開鑼，房屋署署長羅淑佩與李國章和友人等都有捧場。值得一提是細心的Ian，除了為觀眾提供視聽之娛，更在空氣上添加不同的香味，讓大家更加放鬆和投入地睇show。
派親筆信
陳卓賢以白馬王子look登場，在40人的管弘樂伴奏下，坐著彈奏白色鋼琴，以久石讓的《One Summer’s day》為演唱會掀序幕。接著Ian站起身，彈奏電結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》，唱畢兩首歌後放下結他，介紹開場彈奏《One Summer’s day》的原因，因為這歌於1993年推出，那天夏天某日有個小男孩誕生(陳卓賢本人)，「作為佢首個concert的序章係適合到不得了。開腔歡迎現場觀眾，「大家今日好free，大家鐘意笑就笑、喊就喊、企就企、坐就坐，最緊要大家舒服。」然後再唱《搞不懂》。
接著Ian換上文青裝扮，孭著結他自彈自唱《Distant》，再升上高台唱《Got U》，當他在T台中央唱《Thank you Postman》時，台上舞者郵差裝扮騎著單車，其間亦有舞者化身郵差向旁邊觀眾席的DJ們派信，Ian笑言信件是他親手寫，叮囑收信人細看。
吳林峰成首場嘉賓
除了唱自己代表作外，Ian還演繹了陳奕迅《我們》、王菲《開到荼蘼》，並翻唱《Fly Me to the Moon》和和《天黑時想跟你到白頭》。當唱到《擁抱後的歌》時，則有早前曾與林家謙四手聯彈的女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。Ian唱完《鯨落》和《再見寧靜海》後，他透露寫完《鯨落》後，還寫了另一首未推出的作品《52 Htz》，他自言當時覺得不太懂與人溝通，不太壇於交際，所以朋友不多，故也不知應邀請甚麼嘉賓，最後決定邀請唱作人分享舞台。
吳林峰自言一直很欣賞Ian，每逢對方出新歌都會聽，當知道Ian開騷已打算與女友入場支持，並要真金白銀買票，料不到Ian會請他擔任嘉賓，他形容Ian看似很cool，其實是非常溫暖，絕不會令自己舒服，執著於對自己的高要求，繼而送上一部菲林相機，相機內盒還有吳林峰親手寫的信，「因為菲林相機某程度上幾麻煩！」引來哄堂大笑，他解釋希望Ian可放鬆自己，「因每次影相都要買較光圈等，但好處是讓氣靜下來，透過相機對焦去看世界。我知Ian是不會放過自己的人，準備好多嘢送俾現場觀眾，但希望呢個show同樣係Ian送俾自己嘅禮物，每一晚都可慢下來，享受呢個show的每個畫面。」接著兩人在台上用相機合照，吳林峰獨唱《呼吸困難》。
大騷麒麟臂
Ian再上台跳唱《夜視鏡》時，穿黑皮背心外套，大騷白滑麒麟臂，全場氣氛高漲。接者他脫去背心外套，僅穿貼身低胸小背心跳唱MIRROR團《Sheesh》，大騷事業線和結實胸肌，全尖叫聲不絕。興奮過後，台上播放14位舞者剖白心聲的片段，不少舞者更是落淚，接著Ian唱王菀之的《下次愛你》，繼而在14位舞者伴舞下唱出《另一個諾貝爾》和《仍在》，他語重深長地分享，原來眼淚在不同情緒下流出來，會有不同味道和結構，不過大家普遍都好怕自己喊，好似好羞愧，我自己都唔係成日喺人前喊，但我相信大家都有屬於自己感性嘅時刻，想同大家講流淚唔係羞愧可怕嘅事，下次喊可以盡情喊，由佢流落地面被蒸發盡化煙，隨蒸汽升上天就成為美好回憶，陪伴我哋長大的福，但流淚也要俾自己喘息空間。」接著他送上《留一天與你喘息》。
全場大合唱
Encore時段，觀眾大嗌encore並合唱《二期大樓》高呼陳卓賢再出場，當Ian換上可愛的樹熊裝扮再出場唱《抱抱無尾熊》時，全場觀眾大合唱，場面溫馨感度，Ian多謝台前幕後團隊、梁祖堯等，並多謝父母和特地從外國回來的家姐，接著他選唱了在《全民造星》十強時送給粉絲的《沒有你，我甚麼都不是》(原唱：陳柏宇) ，最後以早期的個人單曲《正式開始》作結，演唱會約於晚上11時結束。
IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024 歌單(7月19日)
1.《Lost at first sight》
2.《DWBF》
3. 《搞不懂》
4.《Distance》
55《Got U》
6. 《Thank You Postman》
7.《我們》（原唱：陳奕迅）
8.《開到荼蘼》（原唱：王菲）
9.《地球上的最後一朵花》
10.《Fly Me to the Moon》（原唱：Frank Sinatra）
11.《天黑時想跟你到白頭》（原唱：AP 潘宇謙）]
12.《擁抱後的歌》
13.《鯨落》
14.《再見 寧靜海》
15.《下一束光》(與嘉賓吳林峰合唱)
16. 《呼吸困難》(吳林峰獨唱)
17.《夜視鏡》
18.《Sheesh》（原唱：MIRROR）
19. 《下次愛你》（原唱：王苑之）
20.《另一個諾貝爾》
21.《仍在》
22. 《留一下與你喘息》
23.《抱抱無尾熊》
24. 《沒有你，我甚麼都不是》（原唱：陳柏宇）
25. 《正式開始》