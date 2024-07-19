Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look彈琴登場 狂野跳唱騷麒麟臂事業線(附完整歌單)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，一連七場的個唱於今晚(19日)8時30分假亞博開鑼，房屋署署長羅淑佩與李國章和友人等都有捧場。值得一提是細心的Ian，除了為觀眾提供視聽之娛，更在空氣上添加不同的香味，讓大家更加放鬆和投入地睇show。

派親筆信 陳卓賢以白馬王子look登場，在40人的管弘樂伴奏下，坐著彈奏白色鋼琴，以久石讓的《One Summer’s day》為演唱會掀序幕。接著Ian站起身，彈奏電結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》，唱畢兩首歌後放下結他，介紹開場彈奏《One Summer’s day》的原因，因為這歌於1993年推出，那天夏天某日有個小男孩誕生(陳卓賢本人)，「作為佢首個concert的序章係適合到不得了。開腔歡迎現場觀眾，「大家今日好free，大家鐘意笑就笑、喊就喊、企就企、坐就坐，最緊要大家舒服。」然後再唱《搞不懂》。 接著Ian換上文青裝扮，孭著結他自彈自唱《Distant》，再升上高台唱《Got U》，當他在T台中央唱《Thank you Postman》時，台上舞者郵差裝扮騎著單車，其間亦有舞者化身郵差向旁邊觀眾席的DJ們派信，Ian笑言信件是他親手寫，叮囑收信人細看。

吳林峰成首場嘉賓 除了唱自己代表作外，Ian還演繹了陳奕迅《我們》、王菲《開到荼蘼》，並翻唱《Fly Me to the Moon》和和《天黑時想跟你到白頭》。當唱到《擁抱後的歌》時，則有早前曾與林家謙四手聯彈的女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。Ian唱完《鯨落》和《再見寧靜海》後，他透露寫完《鯨落》後，還寫了另一首未推出的作品《52 Htz》，他自言當時覺得不太懂與人溝通，不太壇於交際，所以朋友不多，故也不知應邀請甚麼嘉賓，最後決定邀請唱作人分享舞台。 吳林峰自言一直很欣賞Ian，每逢對方出新歌都會聽，當知道Ian開騷已打算與女友入場支持，並要真金白銀買票，料不到Ian會請他擔任嘉賓，他形容Ian看似很cool，其實是非常溫暖，絕不會令自己舒服，執著於對自己的高要求，繼而送上一部菲林相機，相機內盒還有吳林峰親手寫的信，「因為菲林相機某程度上幾麻煩！」引來哄堂大笑，他解釋希望Ian可放鬆自己，「因每次影相都要買較光圈等，但好處是讓氣靜下來，透過相機對焦去看世界。我知Ian是不會放過自己的人，準備好多嘢送俾現場觀眾，但希望呢個show同樣係Ian送俾自己嘅禮物，每一晚都可慢下來，享受呢個show的每個畫面。」接著兩人在台上用相機合照，吳林峰獨唱《呼吸困難》。

大騷麒麟臂 Ian再上台跳唱《夜視鏡》時，穿黑皮背心外套，大騷白滑麒麟臂，全場氣氛高漲。接者他脫去背心外套，僅穿貼身低胸小背心跳唱MIRROR團《Sheesh》，大騷事業線和結實胸肌，全尖叫聲不絕。興奮過後，台上播放14位舞者剖白心聲的片段，不少舞者更是落淚，接著Ian唱王菀之的《下次愛你》，繼而在14位舞者伴舞下唱出《另一個諾貝爾》和《仍在》，他語重深長地分享，原來眼淚在不同情緒下流出來，會有不同味道和結構，不過大家普遍都好怕自己喊，好似好羞愧，我自己都唔係成日喺人前喊，但我相信大家都有屬於自己感性嘅時刻，想同大家講流淚唔係羞愧可怕嘅事，下次喊可以盡情喊，由佢流落地面被蒸發盡化煙，隨蒸汽升上天就成為美好回憶，陪伴我哋長大的福，但流淚也要俾自己喘息空間。」接著他送上《留一天與你喘息》。 全場大合唱 Encore時段，觀眾大嗌encore並合唱《二期大樓》高呼陳卓賢再出場，當Ian換上可愛的樹熊裝扮再出場唱《抱抱無尾熊》時，全場觀眾大合唱，場面溫馨感度，Ian多謝台前幕後團隊、梁祖堯等，並多謝父母和特地從外國回來的家姐，接著他選唱了在《全民造星》十強時送給粉絲的《沒有你，我甚麼都不是》(原唱：陳柏宇) ，最後以早期的個人單曲《正式開始》作結，演唱會約於晚上11時結束。