Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look彈琴登場 狂野跳唱騷麒麟臂事業線(附完整歌單)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,一連七場的個唱於今晚(19日)8時30分假亞博開鑼,房屋署署長羅淑佩與李國章和友人等都有捧場。值得一提是細心的Ian,除了為觀眾提供視聽之娛,更在空氣上添加不同的香味,讓大家更加放鬆和投入地睇show。

接著Ian換上文青裝扮,孭著結他自彈自唱《Distant》,再升上高台唱《Got U》,當他在T台中央唱《Thank you Postman》時,台上舞者郵差裝扮騎著單車,其間亦有舞者化身郵差向旁邊觀眾席的DJ們派信,Ian笑言信件是他親手寫,叮囑收信人細看。

陳卓賢以白馬王子look登場,在40人的管弘樂伴奏下,坐著彈奏白色鋼琴,以久石讓的《One Summer’s day》為演唱會掀序幕。接著Ian站起身,彈奏電結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》,唱畢兩首歌後放下結他,介紹開場彈奏《One Summer’s day》的原因,因為這歌於1993年推出,那天夏天某日有個小男孩誕生(陳卓賢本人),「作為佢首個concert的序章係適合到不得了。開腔歡迎現場觀眾,「大家今日好free,大家鐘意笑就笑、喊就喊、企就企、坐就坐,最緊要大家舒服。」然後再唱《搞不懂》。

吳林峰成首場嘉賓

除了唱自己代表作外,Ian還演繹了陳奕迅《我們》、王菲《開到荼蘼》,並翻唱《Fly Me to the Moon》和和《天黑時想跟你到白頭》。當唱到《擁抱後的歌》時,則有早前曾與林家謙四手聯彈的女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。Ian唱完《鯨落》和《再見寧靜海》後,他透露寫完《鯨落》後,還寫了另一首未推出的作品《52 Htz》,他自言當時覺得不太懂與人溝通,不太壇於交際,所以朋友不多,故也不知應邀請甚麼嘉賓,最後決定邀請唱作人分享舞台。

吳林峰自言一直很欣賞Ian,每逢對方出新歌都會聽,當知道Ian開騷已打算與女友入場支持,並要真金白銀買票,料不到Ian會請他擔任嘉賓,他形容Ian看似很cool,其實是非常溫暖,絕不會令自己舒服,執著於對自己的高要求,繼而送上一部菲林相機,相機內盒還有吳林峰親手寫的信,「因為菲林相機某程度上幾麻煩!」引來哄堂大笑,他解釋希望Ian可放鬆自己,「因每次影相都要買較光圈等,但好處是讓氣靜下來,透過相機對焦去看世界。我知Ian是不會放過自己的人,準備好多嘢送俾現場觀眾,但希望呢個show同樣係Ian送俾自己嘅禮物,每一晚都可慢下來,享受呢個show的每個畫面。」接著兩人在台上用相機合照,吳林峰獨唱《呼吸困難》。