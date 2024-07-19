Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look登場 狂野跳唱騷事業線麒麟臂

接著Ian換上文青裝扮，孭著結他自彈自唱《Distant》，再升上高台唱《Got U》，當他在T台中央唱《Thank you Postman》時，台上舞者郵差裝扮騎著單車，其間亦有舞者化身郵差向兩旁觀眾派信，Ian笑言信件是他親手寫，叮囑收信的fans細看。

陳卓賢以白馬王子look登場，在40人的管弘樂伴奏下，坐著彈奏白色鋼琴，以久石讓的《One Summer’s day》為演唱會掀序幕。接著Ian站起身，彈奏電結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》，唱畢兩首歌後放下結他，介紹開場彈奏《One Summer’s day》的原因，因為這歌於1993年推出，那天夏天某日有個小男孩誕生(陳卓賢本人)，「作為佢首個concert的序章係適合到不得了。開腔歡迎現場觀眾，「大家今日好free，大家鐘意笑就笑、喊就喊、企就企、坐就坐，最緊要大家舒服。」然後再唱《搞不懂》。

吳林峰成首場嘉賓

除了唱自己代表作外，Ian還演繹了陳奕迅、王菲等前輩的歌曲，並翻唱《Fly Me to the Moon》和和《天黑時想跟你到白頭》。當唱到《擁抱後的歌》時，則有早前曾與林家謙四手聯彈的女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。Ian唱完《鯨落》和《再見寧靜海》後，他透露寫完《鯨落》後，還寫了另一首未推出的作品《52 Htz》，他自言當時覺得不太懂與人溝通，不太壇於交際，所以朋友不多，故也不知應邀請甚麼嘉賓，最後決定邀請唱作人分享舞台。

頭場嘉賓是吳林峰，他指兩人在籃球場上合作，但未曾在音樂上合作，兩人合唱吳林峰的《下一束光》，吳林峰表示Ian是他很欣賞的歌手，本來想買飛睇，點知獲Ian邀請做頭場嘉賓，他送了一部菲林相機給Ian。繼而吳林峰獨唱《呼吸困難》。

大騷麒麟臂

Ian再上台大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》，接著脫去背心外套，僅穿貼身低胸小背心唱MIRROR團歌《Sheesh》，全場氣氛高漲，尖叫聲不絕。Ian唱完《留一天與你瑞息》後，encore換上無尾熊衫翻唱陳柏宇的《沒有你，我甚麼都不是》，此曲是Ian在《全民造星》十強時唱來送給粉絲的，結尾以初期個人單曲《正式開始》作最後一曲，演唱會約晚上11時結束。