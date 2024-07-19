Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look登場 狂野跳唱騷麒麟臂

陳卓賢以白馬王子look登場，在管弘樂伴奏下彈奏久石讓的《One Summer’s day》為演唱會掀序幕。接著彈結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》，隨著移動台慢慢移到T-台前方，接著脫去外套和放低結他，他介紹開場彈奏《One Summer’s day》的原因，因為歌曲於1983年推出，當年夏天有個小男孩出生（陳卓賢本人），接著他唱《搞不懂》。接著Ian換衫後再出場，接連唱出《Distant》、《Got U》，當唱到《Thank you Postman》時，台上有人以郵差裝扮騎著單，其間有郵差向兩旁觀眾派信，Ian唱畢歌曲後，笑言信件是他親手寫，叮囑收信的fans細看。

吳林峰成首場嘉賓

除了大唱多首自己代表作外，Ian還演繹不少前輩作品，包括陳奕迅、王菲等人的歌，唱《擁抱後的歌》、《鯨落》和《再見寧靜海》時，由靚女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。

接著Ian介紹嘉賓吳林峰出場，他指兩人在籃球場認識，但未曾在音樂上合作，兩人合唱吳林峰《下束光》後，吳林峰表示Ian是他很欣賞的歌手，本來想買飛睇，點知獲Ian邀請做頭場嘉賓，他送了一部菲林相機給Ian。繼而吳林峰獨唱《呼吸困難》。

大騷麒麟臂

Ian再上台大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》，接著脫去外套背心，唱MIRROR團歌《Sheesh》全場氣氛高漲。Ian唱完《留一天與你瑞息》後，encore換上無尾熊衫翻唱陳柏宇的《沒有你，我甚麼都不是》，此曲是Ian在《全民造星》十強時唱來送給粉絲的，結尾以初期個人單曲《正式開始》作最後一曲，演唱會約晚上11時結束。