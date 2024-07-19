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娛樂
2024-07-19 22:45:11

Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look登場 狂野跳唱騷麒麟臂

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Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look登場 羅淑佩李國章都有頭場睇騷

陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHANTEARS IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，今晚(19)830分假亞博開鑼，房屋署署長羅淑佩、李國都有捧場。

陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝) 陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝) 陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝) 陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝) 陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝) 陳卓賢亞博開鑼，以白馬王子look登場。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝)

親手寫信派Hellosss


陳卓賢以白馬王子look登場，在管弘樂伴奏下彈奏久石讓的《One Summers day》為演唱會掀序幕。接著彈結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》，隨著移動台慢慢移到T-台前方，接著脫去外套和放低結他，他介紹開場彈奏《One Summers day》的原因，因為歌曲於1983年推出，當年夏天有個小男孩出生（陳卓賢本人），接著他唱《搞不懂》。接著Ian換衫後再出場，接連唱出《Distant》、《Got U》，當唱到《Thank you Postman》時，台上有人以郵差裝扮騎著單，其間有郵差向兩旁觀眾派信，Ian唱畢歌曲後，笑言信件是他親手寫，叮囑收信的fans細看。

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陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 除了大唱多首自己代表作外，還演繹不少前輩作品。 (蘇文傑攝) 除了大唱多首自己代表作外，Ian還演繹不少前輩作品。 (蘇文傑攝) 除了大唱多首自己代表作外，Ian還演繹不少前輩作品。 (蘇文傑攝) 除了大唱多首自己代表作外，Ian還演繹不少前輩作品。 (蘇文傑攝) 除了大唱多首自己代表作外，Ian還演繹不少前輩作品。 (蘇文傑攝)

吳林峰成首場嘉賓

除了大唱多首自己代表作外，Ian還演繹不少前輩作品，包括陳奕迅、王菲等人的歌，唱《擁抱後的歌》、《鯨落》和《再見寧靜海》時，由靚女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。

接著Ian介紹嘉賓吳林峰出場，他指兩人在籃球場認識，但未曾在音樂上合作，兩人合唱吳林峰《下束光》後，吳林峰表示Ian是他很欣賞的歌手，本來想買飛睇，點知獲Ian邀請做頭場嘉賓，他送了一部菲林相機給Ian。繼而吳林峰獨唱《呼吸困難》。

大騷麒麟臂

Ian再上台大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》，接著脫去外套背心，唱MIRROR團歌《Sheesh》全場氣氛高漲。Ian唱完《留一天與你瑞息》後，encore換上無尾熊衫翻唱陳柏宇的《沒有你，我甚麼都不是》，此曲是Ian在《全民造星》十強時唱來送給粉絲的，結尾以初期個人單曲《正式開始》作最後一曲，演唱會約晚上11時結束。

Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian大騷麒麟臂跳唱《夜視鏡》。 (蘇文傑攝) Ian介紹嘉賓吳林峰出場。 (蘇文傑攝) Ian介紹嘉賓吳林峰出場。 (蘇文傑攝) 吳林峰表示Ian是他很欣賞的歌手。 (蘇文傑攝) 吳林峰表示Ian是他很欣賞的歌手。 (蘇文傑攝) 吳林峰表示Ian是他很欣賞的歌手。 (蘇文傑攝) 靚女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。 (蘇文傑攝) 靚女鋼琴家張貝芝Joyce彈琴伴奏。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢encore換上無尾熊衫。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢首個個人演唱會今晚開鑼。 (蘇文傑攝) 陳卓賢encore換上無尾熊衫。 (蘇文傑攝) 陳卓賢encore換上無尾熊衫。 (蘇文傑攝) 陳卓賢encore換上無尾熊衫。 (蘇文傑攝) 陳卓賢encore換上無尾熊衫。 (蘇文傑攝) 陳卓賢encore換上無尾熊衫。 (蘇文傑攝)