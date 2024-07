Ian演唱會｜陳卓賢白馬王子look登場 狂夜跳唱騷麒麟臂

MIRROR成員陳卓賢(Ian)首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,今晚(19日)8時30分假亞博開鑼,房屋署署長羅淑佩、李國章都有捧場。

陳卓賢以白馬王子look登場,在管弘樂伴奏下彈奏久石讓的《One Summer’s day》為演唱會掀序幕。接著彈結他唱《Lost at first sight》和《DWBF》,隨著移動台慢慢移到T-台前方,接著脫去外套和放低結他,他介紹開場彈奏《One Summer’s day》的原因,因為歌曲於1983年推出,當年夏天有個小男孩出生(陳卓賢本人),接著他唱《搞不懂》。接著Ian換衫後再出場,接連唱出《Distant》、《Got U》,當唱到《Thank you Postman》時,台上有人以郵差裝扮騎著單,其間有郵差向兩旁觀眾派信,Ian唱畢歌曲後,笑言信件是他親手寫,叮囑收信的fans細看。