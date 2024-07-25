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娛樂
2024-07-25 23:16:32

Ian演唱會2024｜張敬軒驚喜現身合唱 AK沈殷怡一齊睇騷搵Tiger坐中間(有片)

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張敬軒「現身」Ian個唱，AK、Tiger及Shirley一齊入場支持Ian。

張敬軒「現身」Ian個唱，AK、Tiger及Shirley一齊入場支持Ian。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連七場的首個個人演唱會《IAN CHANTEARS IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，今晚(25)於亞博舉行尾場，演唱會於830分準時開場，即將開演唱會的AK𤒹生、與隊友邱傲然Tiger、麗英、Shirley沈殷怡、岑樂怡、樊沛珈都有捧場。

AK早前被陳瑞輝(Frankie)女友爆料，指他曾跟沈殷怡拍拖，二人事後齊聲否認，今晚這對「好朋友」結伴捧Ian，但就找來Tiger坐中間。另外，有不少網民提到不見MIRROR其他成員去捧Ian，事實上邱士縉(Stanley)及李駿傑(Jeremy)於昨晚入場，並在IG限時動態分享花絮。

AK與緋聞女友Shirley一齊睇騷，有Tiger坐在二人中間。(陳奕釗攝) 麗英是忠賓Hellosss。(陳奕釗攝)

Ian唱《Thank You Postman》時，一如過去6場有郵差派信，但今次沒有派給VIP嘉賓，而是給交他自己，他說是寫給5年之後的陳卓賢，笑言如此私人的信不會公開。

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Ian唱《Thank You Postman》。(陳奕釗攝) 郵差派信給陳卓賢，Ian說是寫給5年之後的自己。(陳奕釗攝) 郵差派信給陳卓賢，Ian說是寫給5年之後的自己。(陳奕釗攝) 郵差派信給陳卓賢，Ian說是寫給5年之後的自己。(陳奕釗攝)

張敬軒做嘉賓

尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！不過，二人合唱只是錄播模式，Ian自言在許多迷惘鑽牛角尖時，軒公都能開解他 起初是亦師亦友，但漸漸已視他為兄長，好照顧愛鍚他，自從知道開演唱會已決定請軒公做尾場嘉賓，可惜軒公不在香港，但軒公在臨飛前趁他綵排時，與他合唱《銀髮白》。

尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！(陳奕釗攝) 尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！(陳奕釗攝) 尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝)

Ian眼濕濕 全場鼓掌向舞者致謝

Ian演唱《仍在》時，當唱到最後兩句，忍不住眼濕濕，並以手抺臉，說道：「懇請大家站起身，用最熱烈的掌聲多謝14位舞者。」全場觀眾立即起身，報以熱烈掌聲。他感激每位舞者，每晚演出均動用真感情，同時多謝導演梁祖堯及排舞老師MAX，場面感人。

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《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝)

自彈自唱兩度encore


演唱會尾聲，當Ian唱《沒有你，我甚麼都不是》時，全場歌迷舉起寫有「謝謝你的堅持讓我成為我們」的手幅，Ian笑言Hellosss夾計想整喊他，接著他唱《正式開始》結束演唱會，但全場歌迷舉行燈牌高呼encore。

Encore 時段，Ian換上水手服及鯨魚帽再度出場，他提出《留一天與你喘息》(改編版)、《背叛》和《以孤獨命名》供選擇，但觀眾高呼全部，起初Ian聽不清楚，當聽到是叫全部時，他就建議以歡呼聲作抉擇，結果唱了《留一天與你喘息》(改編版)，但歌迷仍不肯離去，他再唱出《背叛》，但歌迷仍未收貨。他再度出場，笑指若有琴就唱多最後一首，當工作人員抬出琴來，Ian自彈自唱《Desperado》，於11時05分為演唱會畫上圓滿句號。