Ian演唱會2024｜張敬軒驚喜現身合唱 AK沈殷怡一齊睇騷搵Tiger坐中間(有片)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連七場的首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，今晚(25日)於亞博舉行尾場，演唱會於8時30分準時開場，即將開演唱會的AK江𤒹生、與隊友邱傲然Tiger、麗英、Shirley沈殷怡、岑樂怡、樊沛珈都有捧場。 AK早前被陳瑞輝(Frankie)女友爆料，指他曾跟沈殷怡拍拖，二人事後齊聲否認，今晚這對「好朋友」結伴捧Ian，但就找來Tiger坐中間。另外，有不少網民提到不見MIRROR其他成員去捧Ian，事實上邱士縉(Stanley)及李駿傑(Jeremy)於昨晚入場，並在IG限時動態分享花絮。

Ian唱《Thank You Postman》時，一如過去6場有郵差派信，但今次沒有派給VIP嘉賓，而是給交他自己，他說是寫給5年之後的陳卓賢，笑言如此私人的信不會公開。

張敬軒做嘉賓 尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！不過，二人合唱只是錄播模式，Ian自言在許多迷惘鑽牛角尖時，軒公都能開解他 起初是亦師亦友，但漸漸已視他為兄長，好照顧愛鍚他，自從知道開演唱會已決定請軒公做尾場嘉賓，可惜軒公不在香港，但軒公在臨飛前趁他綵排時，與他合唱《銀髮白》。

Ian眼濕濕 全場鼓掌向舞者致謝 Ian演唱《仍在》時，當唱到最後兩句，忍不住眼濕濕，並以手抺臉，說道：「懇請大家站起身，用最熱烈的掌聲多謝14位舞者。」全場觀眾立即起身，報以熱烈掌聲。他感激每位舞者，每晚演出均動用真感情，同時多謝導演梁祖堯及排舞老師MAX，場面感人。