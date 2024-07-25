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娛樂
2024-07-25 23:16:32

Ian演唱會2024｜張敬軒驚喜現身合唱 AK沈殷怡一齊睇騷搵Tiger坐中間

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張敬軒「現身」Ian個唱，AK、Tiger及Shirley一齊入場支持Ian。

張敬軒「現身」Ian個唱，AK、Tiger及Shirley一齊入場支持Ian。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連七場的首個個人演唱會《IAN CHANTEARS IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，今晚(25)於亞博舉行尾場，演唱會於830分準時開場，即將開演唱會的AK𤒹生、與隊友邱傲然Tiger、麗英、Shirley沈殷怡、岑樂怡、樊沛珈都有捧場。

AK早前被陳瑞輝(Frankie)女友爆料，指他曾跟沈殷怡拍拖，二人事後齊聲否認，今晚這對「好朋友」結伴捧Ian，但就找來Tiger坐中間。另外，有不少網民提到不見MIRROR其他成員去捧Ian，事實上邱士縉(Stanley)及李駿傑(Jeremy)於昨晚入場，並在IG限時動態分享花絮。

AK與緋聞女友Shirley一齊睇騷，有Tiger坐在二人中間。(陳奕釗攝) 麗英是忠賓Hellosss。(陳奕釗攝)

Ian唱《Thank You Postman》時，一如過去6場有郵差派信，但今次沒有派給VIP嘉賓，而是給交他自己，他說是寫給5年之後的陳卓賢，笑言如此私人的信不會公開。

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Ian唱《Thank You Postman》。(陳奕釗攝) 郵差派信給陳卓賢，Ian說是寫給5年之後的自己。(陳奕釗攝) 郵差派信給陳卓賢，Ian說是寫給5年之後的自己。(陳奕釗攝) 郵差派信給陳卓賢，Ian說是寫給5年之後的自己。(陳奕釗攝)

張敬軒做嘉賓

尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！不過，二人合唱只是錄播模式，Ian自言在許多迷惘鑽牛角尖時，軒公都能開解他 起初是亦師亦友，但漸漸已視他為兄長，好照顧愛鍚他，自從知道開演唱會已決定請軒公做尾場嘉賓，可惜軒公不在香港，但軒公在臨飛前趁他綵排時，與他合唱《銀髮白》。

尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！(陳奕釗攝) 尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！(陳奕釗攝) 尾場的嘉賓則是張敬軒，更與Ian大合唱！(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝) Ian演唱會(陳奕釗攝)

Ian演唱會其他花絮︰

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《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝) 《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》(陳奕釗攝)