Ian演唱會2024｜張敬軒驚喜現身合唱 AK沈殷怡一齊睇騷搵Tiger坐中間

MIRROR成員陳卓賢(Ian)一連七場的首個個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，今晚(25日)於亞博舉行尾場，演唱會於8時30分準時開場，即將開演唱會的AK江𤒹生、與隊友邱傲然Tiger、麗英、Shirley沈殷怡、岑樂怡、樊沛珈都有捧場。

AK早前被陳瑞輝(Frankie)女友爆料，指他曾跟沈殷怡拍拖，二人事後齊聲否認，今晚這對「好朋友」結伴捧Ian，但就找來Tiger坐中間。另外，有不少網民提到不見MIRROR其他成員去捧Ian，事實上邱士縉(Stanley)及李駿傑(Jeremy)於昨晚入場，並在IG限時動態分享花絮。