Ian病住過生日不忘寫歌 盼有能力買樓送媽咪

MIRROR陳卓賢(Ian)與吳家忻（Kayan9896）今日到尖沙咀出席活動，鼻音頗重的他表示自己病住過生日，並透露出席前一晚仍然未能開聲。他說︰「我睇醫生，佢話係上呼吸道感染，引致咽喉炎，依家好好多。佢有問係咪唔夠休息，我就話可以多啲。醫生就叫我休息多啲，同食多啲維他命。」 他稱休息期間仍不忘創作，更因而搞到睡得不好。他預告6、7月會推出新歌，但今次就有別過往只挑選一隻合心水的demo去製作，而是同一時間製作幾隻不同的demo。他說︰「近排三心兩意選擇困難好嚴重，就幾隻demo一齊做，出嚟再睇下邊隻先。」

想買樓俾媽咪 Ian表示因為生日在生病中度過，稍後會跟家人補祝，順道慶祝媽媽生日及父親節。問到會買甚麼給家人，他笑言囝囝向來偏心媽咪，所以買給媽媽的禮物比較難諗，相反買給爸爸比較容易。Ian稱雖然媽咪會叫他不要買禮物，留點錢給自己用，但他仍會折現，「折現之餘都要加禮物先得，因為有儀式感先開心。爸爸就未必折現，媽咪就戴得上身嘅珠寶都買過，要再諗諗。(送磚頭？)太重啦，帶唔到出街。哈哈！」他續表示如果有多些工作機會，大家多些支持，他便可以很快買到磚頭給媽咪。問到距離目標近不近，他稱仍有距離，要努力再奮鬥。 Ian媽擔心囝囝冇錢使 Ian表示媽咪常常很擔心他不夠錢用︰「佢成日都怕我使錢，可能佢以前知我真係冇咩錢傍身，就好擔心。直至早一、兩年，可以照顧到自己多啲，有次做嘢搭車去做嘢，買咗個漢堡食，都唔平要成一百蚊，之後媽咪問我有冇食嘢，我影俾佢睇，佢就話『你食包咋，阿仔？你係咪唔夠錢呀？我使唔使俾錢你食飯？』真係養兒100歲，長憂99，要再努力啲，等佢唔好咁擔心。」問到是否很大使搞到無錢，他指自己不是大使，收入大多用作家庭開支，如早前幫婆婆家中裝修，因此媽媽有感他已花了不少錢，所以很抗拒收下他買的禮物。