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娛樂
2023-11-17 11:52:50

Ian陳卓賢今年壓軸唱作單曲 配合《夜視鏡》展現壞男孩一面

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Ian陳卓賢今年壓軸唱作單曲 配合《夜視鏡》展現壞男孩一面

Ian陳卓賢今年壓軸唱作單曲 配合《夜視鏡》展現壞男孩一面

2023年陳卓賢創作力大爆發，剛推出本年的第5首派台作品《夜視鏡》，為配合歌曲，形象上更來個大革新，給人耳目一新的感覺。《夜視鏡》的創作靈感來自夜行性動物、夜間動物等，就好像之前創作鯨落一樣，鯨魚為Ian帶來靈感，Ian分享道：「夜間動物的習性，就係大家瞓晒覺、休息緊嘅時候佢哋反而Stay Alert，視野清晰、廣闊，目標明確去搵獵物，而我好喜歡呢種特質，因為保持警醒係冇分晝夜、或者係咪有人睇住你，而係任何時候都有自覺性及警覺性。」

夜間動物的特性，Ian覺得也很合適套用於形容人性，於是與填詞人T-Rexx溝通，想出了夜觀世界的主題，慢慢同T-Rexx就發展到首歌講述一個人在晝夜、人前人後的分別，《夜視鏡》就是想帶出這種變化。

今次《夜視鏡》帶來一首快歌，Ian分享道：「出道不經不覺已經五年，想透過今次曲風，展示自己創作上嘅多樣性，希望能夠將新元素帶到廣東歌，可能亦有人認為將廣東話帶入某啲曲風未係最完美，但我希望俾大家知道，其實係可以。」為配合《夜視鏡》的歌曲概念，Ian在形象上也作出了配合，變得帶點野性，拍攝單曲封面時，更按攝影師的要求，擺出帶點壞男孩的甫士。Ian笑言：「因為首歌講夜晚，好多人同動物野性都走咗出嚟，平時乖乖地嘅我又可以有唔同啲，可以俾到新鮮感大家，不過最主要係好迎合到首歌個畫面。」

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陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。 陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。 陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。 陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。 陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。 陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。 陳卓賢推出本年度第5首派台作品《夜視鏡》。
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