Ian陳卓賢入馬場擔任揭幕嘉賓 房屋署署長羅淑佩心心眼望實(有片)

MIRROR成員陳卓賢(Ian)應馬會之邀，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。今早一眾Hellosss身穿會服到沙田馬場集合，馬會亦一早安排他們在一個較佳位置欣賞偶像演出，他們入場時非常有秩序，未見有混亂情況出現。適逢周日，著名Hellosss房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩不用工作，自然現身，並在友人陪同下到場支持Ian，署長羅淑佩全程春風滿面，笑意盈盈，心情非常好。

Ian連唱三首歌 踏正中午12時，大會邀請Ian出場，為配合主題，西裝骨骨的他戴住煲呔，連唱三首個人歌曲，分別是《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》。Ian之後走到台下，與Hellossss打招呼，全場high爆。 同場有《中年好聲音》 馬會今次除了邀請Ian外，還有《中年好聲音》的周吉佩及顏志恒演繹名曲助慶，但他們的表演位置跟Ian不同，稍後在公眾席「好賞食」的表演台亮相。

呼籲給 羅淑佩空間 陳卓賢(Ian)完騷之後，接受訪問。他表示很愛穿西裝，特別是孖襟，直言有次跟朋友打邊爐也是穿孖襟到場。他表示很久沒戴煲呔，對上一次已是中學畢業聚餐和十幾年前姐姐結婚，所以今日也很興奮。他稱今朝5、6 點起身。問到對今日fans和唱表現，他說有98分，要保留進步空間。 談到房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩現身支持，Ian表示很開心可以再見到對，亦很多謝她在訪問中提及自己。Ian稱有跟羅淑佩打招呼，多謝對方支持，並呼籲大家給對方一些空間。他說︰「因為她都是在公餘時間做一些令自己放鬆，享受的事，我覺得要尊重佢。(大合唱佢有跟住唱！)真係？我都好開心和大家大合唱，又可以突擊測驗，考驗大家是否有留心聽。」 陳媽媽感到自豪 他表示媽媽得知後，感到榮幸便跟他說︰「有我媽咪好proud咁話聽電台聽到署長讚我叻仔，佢都有讚我叻仔，我阿媽好少讚我！」他又指媽媽今早跟他說︰「等睇你風度偏偏地出場！」他表示媽媽未有回覆他是否到場，但對方恐怕影響了其表演，擔心他會分心，所以一直未有回應，笑言「可能隔幾個鐘之後，佢會話我會去，但返咗屋企。」

愛看賽馬多過投注 問到今次到馬場的感覺如何，他說表示上次來拍宣傳片已參觀一次，很開心認識練馬師Frankie和騎師Harry，如賽馬日入場則是第一次。他稱很喜歡速度感的東西，所以今日主要是觀賽。問到有沒有騎馬，他表示拍MV試過一次，但自己的頭太大，所以頭盔也很大，看上去不是太有型。 後悔報中學400米跨欄賽 提到他早前拍攝《冰上火花》學會了冰球，他表示很愛學新東西，很有成功感，早前跟朋友學踢足球，朋友稱他很有天份，但最近太忙，沒有再玩。提到他早前拍攝新的團體照，展示了彈跳實力，他笑謂當日是配合了攝影師要求，「當日係逐個拍，佢話要跳起，佢又話個個都係咁，點知個個跳起定義唔同。都要讚自己，因為只係跳4至5次，可能我凌空時間比較長。」

他又提起中學時玩田徑的趣事︰「小時候甚麼都有玩，跑步、田徑，100米、200米，100米欄、400米欄，但400米欄真的很累，我跑到200幾米的時候在想為何我要報名。因為當時校運會，我看上年只得3人報名，即是報名已可以拿獎牌，但當我報名時，有廿多人報名，我當時進入決賽已經不想再跑，去到最後已經跨不到，但最後都有堅持完成。」他希望商台日後可以舉辦陸運會，到時可以挑戰拿全場總冠軍。

自爆拍電影 提到AK明日生日，Ian表示沒有甚麼好表示，「祝他生日快樂，祝他快高長大。」他稱明日要工作，無時間跟AK慶祝，而自己快將投入新電影工作，壓力頗大。談及花姐近日在IG放負，Ian表示近日沒跟她見面，希望對方早日可以解決煩惱。他說︰「有時自己有煩惱時，別人的問候可能會加重了自己負擔，不想別人擔心。我相信大家會找到自己的方法，找到出口，給花姐一些空間。」