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娛樂
2024-05-06 14:55:05

Ian陳卓賢宣布7月開騷暫定3場 任音樂總監寫定包單︰係會好好睇

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陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝)

陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝)

陳卓賢(lan)完成MIRROR巡迴演唱會後，將於今年72022日在亞博Arena舉行首次個人演唱會《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，lan今日(6)出席記者會分享感受，並親自解釋以「眼淚」作為個唱主題的意義，更與粉絲大玩遊戲互動。Hellosss塞爆4層商場，高呼：「陳卓賢，我哋等到喇！」

Hellosss不停大叫「陳卓賢，我哋等到喇！」 Hellosss不停大叫「陳卓賢，我哋等到喇！」

寫包單好好睇

Ian表示2019年舉行的《陳卓賢Ian “Better Me” 音樂會音樂會，今次則是音樂盛宴，音樂班底陣容豐富，加上內容環環相扣，所以自己亦很期待。他指今次主題是「tears」，意思是tears分幾種，有開心與唔開心，自己甚少在人前流眼淚，「我將自己眼淚都擺晒喺作品入面，今次主題都係將我作品，用唔同情感去代表大家經歷唔同事擺喺唔同part俾大家睇，同埋要感受呢個世界，蝴蝶就係蛻變嘅意思。我甚少話自己啲嘢好，但我相信呢個concert會係好，我都好有信心，會係好好睇嘅一個concert！」

陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝)

四面台設計自己當總監

Ian續指舞台設計上也花了些心思，會做到「圍住他」的感覺，他會站在觀眾中間，讓大家可以360度見到他。他又表示，今次演唱會由自己擔任音樂總監，除了請來弦樂隊外，還有管樂，是一個管弦樂班底，令入場的fans可以享受一場音樂盛宴。他透露除了自彈自唱外，亦會準備跳舞部份，讓大家可以看到不同面向的他。

陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝) 陳卓賢宣布7月20至22 日在亞博開騷。(林俊源攝)
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