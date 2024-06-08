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娛樂
2024-06-08 18:00:26

Ian陳卓賢慶祝31歲生日 被3千Hellosss感動得眼濕濕

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陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。

陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝)

陳卓賢Ian明天(9日)31歲生日，今日Ian歌迷會於灣仔會展舉辦《獨一無限陳卓賢生日會2024》，Ian在主持黃正宜(阿正)歡迎下，挽著寫著「Happy Birthday Ian」的透明汽球出場。Ian出場後，阿正首先帶領唱韓文生日歌，Ian表示從小到大都沒有慶祝生日的概念，通常與家人吃飯，2019年首次與200位Hellosss(Ian歌迷)，今年則移師會展與3000位粉絲慶祝，阿正笑言下年要搞盆菜宴慶生。

在遊戲環節 Ian與全場Hellosss玩二揀一，其中問到他最想跟哪位演員合作，在周星馳和鄭中基之間作選擇，大部分fans都估中他首選與星爺合；在中文和英文生日歌之間，他選英文，笑言大合唱時，唱Happy Birthday to me啱音啲，繼而全場合唱生日歌祝賀壽星仔。接著，大會預備抽奬箱抽fans上台玩遊戲，其間他轉動抽獎箱時弄得一地票尾，場面搞笑。fans預備上台期間，Ian獻唱《抱抱無尾熊》獲全場fans大合唱。

阿正笑言下年要搞盆菜宴慶生。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢與3千Hellosss玩遊戲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢與3千Hellosss玩遊戲慶祝。 (蘇文傑攝)

Ian與幸運fans在台上分別玩 遊戲和自拍後，獻唱出道歌《二期大樓》，他感觸表示第一次唱這歌是2019年的首個mini concert，唱畢後，FC播放生日祝福短片，集合各地和不同年齡包括小朋友fans為Ian送上祝福，Ian感動得眼濕濕，更被阿正發現，他忍住眼淚，笑言自己是男子漢不容易喊。接著fans奉上生日蛋糕，蛋糕上有Ian的愛犬「雞脾」、樹熊、排球、結他、鋼琴、代表他歌曲和劇集的信件、鯨魚等，全場大合唱中式生日歌後，Ian很認真地用力許願，其間數度眼濕濕，以手輕抺盈眶眼淚，並全方位向fans送上心心，繼而與fans全場大合照。Ian為答謝fans，在完場前走到台下巡場一周，拉近與fans的距離，至4時半左右結束生日會。

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陳卓賢於灣仔會展舉辦《獨一無限陳卓賢生日會2024》。 (蘇文傑攝) 陳卓賢於灣仔會展舉辦《獨一無限陳卓賢生日會2024》。 (蘇文傑攝) 陳卓賢於灣仔會展舉辦《獨一無限陳卓賢生日會2024》。 (蘇文傑攝) 陳卓賢於灣仔會展舉辦《獨一無限陳卓賢生日會2024》。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) FC為準備開騷的Ian送咪作生日禮物， (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) 陳卓賢移師會展與3000位粉絲慶祝。 (蘇文傑攝) Ian被阿正發現感動得眼濕濕。 (蘇文傑攝)
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