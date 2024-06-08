Ian陳卓賢慶祝31歲生日 被3千Hellosss感動得眼濕濕

陳卓賢Ian明天(9日)31歲生日，今日Ian歌迷會於灣仔會展舉辦《獨一無限陳卓賢生日會2024》，Ian在主持黃正宜(阿正)歡迎下，挽著寫著「Happy Birthday Ian」的透明汽球出場。Ian出場後，阿正首先帶領唱韓文生日歌，Ian表示從小到大都沒有慶祝生日的概念，通常與家人吃飯，2019年首次與200位Hellosss(Ian歌迷)，今年則移師會展與3000位粉絲慶祝，阿正笑言下年要搞盆菜宴慶生。

在遊戲環節 Ian與全場Hellosss玩二揀一，其中問到他最想跟哪位演員合作，在周星馳和鄭中基之間作選擇，大部分fans都估中他首選與星爺合；在中文和英文生日歌之間，他選英文，笑言大合唱時，唱Happy Birthday to me啱音啲，繼而全場合唱生日歌祝賀壽星仔。接著，大會預備抽奬箱抽fans上台玩遊戲，其間他轉動抽獎箱時弄得一地票尾，場面搞笑。fans預備上台期間，Ian獻唱《抱抱無尾熊》獲全場fans大合唱。