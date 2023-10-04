Ian陳卓賢打煲呔完美示範紳士造型 10.15為《時尚煲呔賽馬日》任表演嘉賓

擔任《時尚煲呔賽馬日》開幕表演嘉賓的Ian，於日前抽空為活動拍攝全新宣傳片，夥拍曾連續六年榮膺卡塔爾冠軍騎師班德禮（Harry Bentley）及2021/2022年度馬季冠軍練馬師羅富全一同拍攝，三位男士穿上筆挺西裝、戴上優雅時尚的煲呔，舉手投足散發自信、得體、有風度的現代紳士氣派。片中，Ian優雅地整理煲呔及衣袖，注重細節、溫文爾雅、風度翩翩，Ian又與馬匹近距離接觸一同拍攝宣傳照，構成一幅紳士與駿馬的經典畫面。至於Ian與班德禮及羅富全三位男士為《時尚煲呔賽馬日》拍攝的全新宣傳影片，將於10月6日播出。

香港賽馬會年度盛事《時尚煲呔賽馬日》將於10月15日在沙田馬場舉行，今年活動以「賽出風格Race in Style」為主題，當日馬會安排一系列音樂及娛樂表演，MIRROR成員陳卓賢（Ian）獲委任成為開幕表演嘉賓，屆時Ian將會以煲呔紳士造型首度現身沙田馬場，於馬匹亮相圈獻唱多首其大熱作品，為時尚盛會揭開序幕。

呼籲入場人士打煲呔

陳卓賢期待《時尚煲呔賽馬日》向一眾紳士學習Ian個性隨和有禮，熱愛音樂表演，更親自參與音樂創作部份；他亦積極鍛鍊身型，向大眾展現最佳的自己。專注、自信而且多才多藝，正是紳士應具備的條件，但Ian表示自己仍然是學習中：「我心目中的紳士，任何時候都充滿自信，同時保持風度、優雅、富有幽默感，是外表與內涵並重的典範，我認為自己還在學習階段。很感謝這次的拍攝，讓我認識兩位真正的紳士，全哥及班德禮，他們自然散發着紳士的氣度，穩重而且魅力十足。」Ian大讚宣傳片中的煲呔配飾，認為煲呔的款式非常多變，優雅、斯文、沉實、時尚、玩味，配襯出不同風格的造型，展現不一樣的紳士面貌。

Ian呼籲入場人士在《時尚煲呔賽馬日》當日，戴上最能表現自己獨特氣質的煲呔，與他一起赴會，感受主題賽馬日大家悉心打扮的好玩氣氛。

香港賽馬會《時尚煲呔賽馬日》活動詳情：

日期： 2023 年 10 月 15 日（星期日）

時間： 上午 11 時馬場開放，中午 12 時表演開始

地點： 沙田馬場

備註： 當日馬場將實施人群及交通管制措施，請遵循在場人員指示和安排。入場及投注人士須年滿 十八歲，切勿沉迷賭博。