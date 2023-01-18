Ian陳卓賢拍MV爆喊半小時嚇親自己 感激顏卓靈帶入戲

陳卓賢(Ian)新歌《再見寧靜海》MV今日推出，而他亦在IG開Live與歌迷一齊欣賞MV。他直言今次拍攝MV時哭了很久，在直播中亦可見到Ian數度扁咀。
MV播畢之後，他坦言自己很少哭，每當有情緒的時候，身體會自動啟動機制「㩒低佢」，然而今次拍攝卻出奇地釋放出來。他很多謝顏卓靈，全因為對方令他很自然的進入歌詞內的世界。他特別提到在課室的一場戲，二人只是互望對方的眼睛，便已墮入情感，並稱在locker前爆喊的一幕，自己也沒想過之後會哭了半小時，直言自己也被嚇親。
新歌反映切身之痛
Ian續說︰「好多嘢未必再有機會，我覺得『活在當下』呢幾個字係咪大家都做到，係咪大家都醒覺？有啲係冇嘅。唔知大家有冇遇過一種情況，發生咗一件有好多感受嘅事，多感受到唔知點形容，都幾啱用來形容我依家嘅感受。」他坦言今次完成拍攝MV後很不捨，可能是切身之痛，他現在重看MV也有很多複雜的情緒。他坦言有時要學識放手，才有更好的未來，並向fans承諾，今次直播並非今年最後一次，未來仍會不時開直播跟大家分享。
靈感來自岩士唐登月
今次Ian與Wyman首次合作，Ian表示收到歌詞時已鼻酸酸，尤其是歌詞中的「最快樂時候未知最快樂 / 到跌落凡塵就知再沒有」感受很深，他稱今次歌曲來自1986年岩士唐登陸月球的故事，「喺登陸月球返回地球後，岩士唐有可能想再上去，但就好似世事，有陣時你想做到，你理想係咁，但你未必做到。岩士唐之後都未必可以上得返月球，會有好多遺憾。大家好幸福時唔意識自己好幸福，所有嘢都係喺失去咗之後，帶住呢個遺憾終老。」
拍劇再拍MV體力透支
今次新歌MV拍攝，對Ian來說是體力挑戰，因為撞正拍劇的日子，結果Ian要連踩40小時，通宵拍劇後迅即趕到MV現場開工，攰得轉地點時也不禁在車上睡著了，落車時人未醒有點站不穩更差點跌低，Ian回想道：「好彩隔籬有人挨落去，如果唔係就跌落地。係有幾個Moment會不自控想休息，但過程中唔覺得好攰，好投入、享受件事就冇咗嗰種攰嘅感覺。導演知道我開完大通宵後仲要過嚟拍MV有啲擔心，因為今次演繹上嘅考驗比較高，會擔心唔夠休息得唔得㗎？ 但最後都好順利，全部都係一Take就完成導演要求，所以好開心好好玩。」