Ian陳卓賢拍MV爆喊半小時嚇親自己 感激顏卓靈帶入戲

陳卓賢(Ian)新歌《再見寧靜海》MV今日推出，而他亦在IG開Live與歌迷一齊欣賞MV。他直言今次拍攝MV時哭了很久，在直播中亦可見到Ian數度扁咀。

MV播畢之後，他坦言自己很少哭，每當有情緒的時候，身體會自動啟動機制「㩒低佢」，然而今次拍攝卻出奇地釋放出來。他很多謝顏卓靈，全因為對方令他很自然的進入歌詞內的世界。他特別提到在課室的一場戲，二人只是互望對方的眼睛，便已墮入情感，並稱在locker前爆喊的一幕，自己也沒想過之後會哭了半小時，直言自己也被嚇親。