Ian陳卓賢探望熊貓 姜濤突自薦試食竹葉：好苦澀 當食沙律

海洋公園早前宣布為「家姐細佬」大熊貓宣布成立「家姐細佬後援會」，MIRROR成員姜濤及陳卓賢（Ian)更成為「星級契爸」。今日（7日）兩位鏡仔現身海洋公園熊貓館開直播，期間姜濤自薦要求即埸試食熊貓竹葉，嚇窒網民，場面搞笑。



探訪熊貓期間，姜濤見「細佬」瘋狂在吃竹子，津津有味，於是他突然自薦想試食：「好想試吓係咪真係咁好食？我可唔可以試一塊。」工作人員立即遞上竹子，姜濤即笑謂：「真係有㗎！我喺度食竹又上新聞㗎啦喎！」當大家在想姜濤會否真的試食時？他拿上手後指竹子非常乾，不及熊貓的竹子濕潤，並試了一口表示好難咬開；其後工作人員續指竹子是隔夜的，並決定拿新鮮的給他試，場面相當搞笑。



等候期間，姜濤問在旁的Ian會否想試，Ian則拒絕並打趣笑謂：「我今朝早餐都食咗粥，瘦肉粥。」工作人員其後遞上新鮮竹子，姜濤咬了兩口，並表示：「好澀，唔知點形容，好苦澀，聞落去有浸清香味，但呢種浸清香味又唔似我哋平時食蔬菜嗰啲味，好有竹嘅感覺，其實OK嘅，當食沙律咁。」主持都笑言：「估唔到呢個live可以睇到姜濤食竹子。」姜濤的驚訝舉動引得姜糖（粉絲暱稱）洗版式留言，並指他非常可愛，更有不少人擔心偶像會肚痛。