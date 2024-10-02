Ian陳卓賢新片年底上映 演鄭伊健年輕版大讚前輩超級平易近人 (有片)

MIRROR成員Ian陳卓賢今日早上現身尖沙咀，出席化妝品牌唇膏活動，吸引大批Hellosss到場支持。Ian自7月份的個唱後，相隔逾兩個月再以個人身份出席公開活動，並穿皮褸以黑look現身，Ian甫登場即引來一陣尖叫聲，更獲粉絲大讚好靚仔，成功博得Ian一笑。
問到有沒有甚麼護膚技巧，Ian認為多休息最重要，足夠休息自然令皮膚狀態好一點，他就自言入行至今學會搽防曬，自問化妝技巧尚未參透得到，仍要有勞化妝師。Ian將與MIRROR隊友以小組形式出新歌，「第二小隊」陣容除了Ian外，還有Jer柳應廷、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然，他表示自己部份已經錄好，並強調今次並非組band，純粹曲風比較搖滾，小組歌應該不用配合跳舞。談到過去兩個多月曾到台灣數天，為全新派台歌《鑿》到當地灌錄當中部份，並謂：「因為呢隻歌好多唔同嘅情緒，有一part可能想精神分裂，或者孤獨嘅感覺重嗴，喺香港我唔可以唔同人講嘢吖嘛，我特登去台灣幾日收埋自己，唔同人傾偈再直接去錄，睇吓有冇唔同。」希望在演譯上淋漓盡致去到最盡，被問到收埋自己幾日會否不修邊幅，Ian自言不見人仍會注意個人儀容。
預告出席排球賽
Ian透露自己將籌備一個大project，近期還有新歌推出，談到早前舉行共七場的首次個唱《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》反應熱烈，他表示：「呢個演唱會都想畀到多啲朋友睇到，係我哋台前幕後精心策劃，所以期待嚟緊可以畀更加多嘅人睇到。」叱咤主辦的《903 AllStar 籃球賽》今年11月23日強勢回歸，事前更會辦熱身賽舉行羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽，身為排球健將的Ian被問是否會出席是次排球賽，他向現場的工作人員問：「講唔講得㗎？可唔可以講我會唔會去㗎？」直認應該會出席，又自爆上次打籃球後感到頭痛，返家更嘔了幾次，一度嚇親自己，幸好沒有大礙。提到隊友Edan呂爵安、Jer各自都有緋聞傳出，Ian說：「係咪事實都好，都係佢哋嘅私人事，首先我唔會過問，都不方便評論。」Ian演出電影《搖籃凡世》安排年底上映，片中他飾演鄭伊健的年輕版，他大讚前輩好nice、超級平易近人，很喜歡伊健的歌曲及電影，所以今次合作很奇妙。