Ian陳卓賢新片年底上映 演鄭伊健年輕版大讚前輩超級平易近人 (有片)

MIRROR成員Ian陳卓賢今日早上現身尖沙咀，出席化妝品牌唇膏活動，吸引大批Hellosss到場支持。Ian自7月份的個唱後，相隔逾兩個月再以個人身份出席公開活動，並穿皮褸以黑look現身，Ian甫登場即引來一陣尖叫聲，更獲粉絲大讚好靚仔，成功博得Ian一笑。

問到有沒有甚麼護膚技巧，Ian認為多休息最重要，足夠休息自然令皮膚狀態好一點，他就自言入行至今學會搽防曬，自問化妝技巧尚未參透得到，仍要有勞化妝師。Ian將與MIRROR隊友以小組形式出新歌，「第二小隊」陣容除了Ian外，還有Jer柳應廷、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然，他表示自己部份已經錄好，並強調今次並非組band，純粹曲風比較搖滾，小組歌應該不用配合跳舞。談到過去兩個多月曾到台灣數天，為全新派台歌《鑿》到當地灌錄當中部份，並謂：「因為呢隻歌好多唔同嘅情緒，有一part可能想精神分裂，或者孤獨嘅感覺重嗴，喺香港我唔可以唔同人講嘢吖嘛，我特登去台灣幾日收埋自己，唔同人傾偈再直接去錄，睇吓有冇唔同。」希望在演譯上淋漓盡致去到最盡，被問到收埋自己幾日會否不修邊幅，Ian自言不見人仍會注意個人儀容。