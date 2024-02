Ian陳卓賢自言感覺拍拖好似做錯事 ：唔係恐懼但冇遐想

Ian陳卓賢日前推出以愛情故事貫穿的Chapter 1作品《Lost at First Sight》,今日(23日)他到商台接受訪問宣傳新歌。Ian 表示新歌如一部小電影一樣,是有連貫性的故事,而這首《Lost at First Sight》是Chapter 1 ,主要談到一對情侶「一見鍾情」,他更自言以往的愛情經驗,都是一見鍾情,第一眼感覺好緊要,從未試過日久生情。

Ian 的新歌談到愛情,被問到是否好事近,Ian 立即否認表示:「我都想,唔係,呢首歌唔係憑歌寄意,關於自己部分戀愛觀。」他又謂雖然這是一首甜蜜的歌曲,但他感覺身為藝人唔係好deserve談戀愛,「雖然我唔當自己係一個偶像,只係一個幕前藝人,但感覺拍拖好似做錯事咁,大家就會放到好大,所以自己暫時冇呢一個諗法,唔係恐懼,但冇特別一個好大嘅遐想,完全冇好想拍拖。」