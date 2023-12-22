Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜 拍MV跳足6小時

陳卓賢（Ian）今年最後一首唱作作品《夜視鏡》以節拍強勁作主打，不少Hellosss都期待Ian今次以個人跳唱姿態登場，Ian果然新壓軸單曲秘密練兵，在該MV中，首度成為跳唱擔當，大騷舞技，MV已正式出街。 Ian一直對於跳唱一事故弄玄虛，目的都只為給Hellosss一個驚喜。Ian道：「初初《夜視鏡》出咗街，大家聽到一個節拍比較強勁嘅歌曲嘅時候，大家唔知邊度聽返嚟話係跳唱歌，但我冇講過話係跳唱歌，亦都冇講過話唔係跳唱歌，不過而家出咗MV，大家就知係跳唱歌喇！」為了這次《夜視鏡》的MV，Ian在拍攝前苦練舞步，而導演知道這是Ian第一首跳唱歌，也作出了特別安排。Ian續說：「導演想俾好多跳舞位我表現自己，所以除咗Group Dance，仲有一啲跳舞嘅場面，個MV淨係拍跳舞都拍咗6個鐘冇停過。多謝佢俾呢個機會我，雖然跳到好攰但都OK，最緊要出嚟好睇，大家鍾意就好。」由於拍攝時間頗長，身邊工作人員都十分照顧Ian，更不停給他朱古力和糖果，以補充體力，但Ian笑言：「我天生臉青口唇白，皮膚比較白，咀又冇乜色，但係體能OK。以前打波體能應付係OK，但大家好擔心我，會不停請我食朱古力同糖，多謝大家，好好！」

除了跳舞畫面吸睛，今次《夜視鏡》亦加入不同的視覺效果，其中一樣就是燈光。Ian介紹道：「導演用咗一啲好靚嘅燈光串連成個MV，令到畫面上嘅Layer都推高咗，所以今次燈光喺呢個MV入面有一個好大嘅功用，望落係好似上咗舞台做Live Performance嗰一種燈光效果，我覺得好靚。」不僅是燈光，MV內亦加入3D Scanning技術，Ian解釋道：「今次MV有做3D Scanning，會用喺剪接上嘅過度，例如Group Dance跳到某一個Step就停低，全部人Freez咗，就會有一個3D畫面，有啲Visual Effect出嚟，再去到下一段同樣嘅Melody，又會返去畫面繼續跳。」MV出街前只能靠想像，但Ian坦言很期待製成品，Ian說：「因為傾嘅時候都有略為講過大概Flow同Story係點發生，聽嘅時候已經覺得好正，好期待！」今年Ian終於推出了跳唱歌，未知日後可會再有機會再推出跳唱歌呢？Ian未置可否，只道：「短期內都可能唔會出跳舞歌，但相同曲風都有機會再出 ，但係咪跳舞就到時再睇情況，睇下今次出咗MV個反應先，睇下大家係咪真係好鍾意睇再決定係咪跳舞，如果大家鍾意睇嘅話就好值得，我唔會抹殺任何嘅可能性。」