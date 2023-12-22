熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-22 21:31:30

Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜 拍MV跳足6小時

分享：
Ian陳卓賢新歌為Hellosss送驚喜 拍MV苦練舞步跳足6小時

Ian陳卓賢今年最後一首唱作作品《夜視鏡》已有MV出街。

陳卓賢（Ian）今年最後一首唱作作品《夜視鏡》以節拍強勁作主打，不少Hellosss都期待Ian今次以個人跳唱姿態登場，Ian果然新壓軸單曲秘密練兵，在該MV中，首度成為跳唱擔當，大騷舞技，MV已正式出街。
 
Ian一直對於跳唱一事故弄玄虛，目的都只為給Hellosss一個驚喜。Ian道：「初初《夜視鏡》出咗街，大家聽到一個節拍比較強勁嘅歌曲嘅時候，大家唔知邊度聽返嚟話係跳唱歌，但我冇講過話係跳唱歌，亦都冇講過話唔係跳唱歌，不過而家出咗MV，大家就知係跳唱歌喇！」為了這次《夜視鏡》的MV，Ian在拍攝前苦練舞步，而導演知道這是Ian第一首跳唱歌，也作出了特別安排。Ian續說：「導演想俾好多跳舞位我表現自己，所以除咗Group Dance，仲有一啲跳舞嘅場面，個MV淨係拍跳舞都拍咗6個鐘冇停過。多謝佢俾呢個機會我，雖然跳到好攰但都OK，最緊要出嚟好睇，大家鍾意就好。」由於拍攝時間頗長，身邊工作人員都十分照顧Ian，更不停給他朱古力和糖果，以補充體力，但Ian笑言：「我天生臉青口唇白，皮膚比較白，咀又冇乜色，但係體能OK。以前打波體能應付係OK，但大家好擔心我，會不停請我食朱古力同糖，多謝大家，好好！」
 

陳卓賢拍MV跳足6小時。

陳卓賢拍MV跳足6小時。

除了跳舞畫面吸睛，今次《夜視鏡》亦加入不同的視覺效果，其中一樣就是燈光。Ian介紹道：「導演用咗一啲好靚嘅燈光串連成個MV，令到畫面上嘅Layer都推高咗，所以今次燈光喺呢個MV入面有一個好大嘅功用，望落係好似上咗舞台做Live Performance嗰一種燈光效果，我覺得好靚。」不僅是燈光，MV內亦加入3D Scanning技術，Ian解釋道：「今次MV有做3D Scanning，會用喺剪接上嘅過度，例如Group Dance跳到某一個Step就停低，全部人Freez咗，就會有一個3D畫面，有啲Visual Effect出嚟，再去到下一段同樣嘅Melody，又會返去畫面繼續跳。」MV出街前只能靠想像，但Ian坦言很期待製成品，Ian說：「因為傾嘅時候都有略為講過大概Flow同Story係點發生，聽嘅時候已經覺得好正，好期待！」今年Ian終於推出了跳唱歌，未知日後可會再有機會再推出跳唱歌呢？Ian未置可否，只道：「短期內都可能唔會出跳舞歌，但相同曲風都有機會再出 ，但係咪跳舞就到時再睇情況，睇下今次出咗MV個反應先，睇下大家係咪真係好鍾意睇再決定係咪跳舞，如果大家鍾意睇嘅話就好值得，我唔會抹殺任何嘅可能性。」

Ad Block
Ian陳卓賢今年最後一首唱作作品《夜視鏡》已有MV出街。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。 Ian陳卓賢苦練舞步為Hellosss送驚喜。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受