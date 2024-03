Ian陳卓賢預告4月新歌面世 另一支陪伴多年的木結他將登場

《Lost At First Sight》是歌曲故事序幕的第一章。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於上月情人節推出今年第一支派台歌《Lost At First Sight》,近日Ian 馬不停蹄為新歌宣傳,日前,他就在《廣東歌關注組》分享本年度一系列歌曲的創作過程。

Ian坦言早在一兩年前已經想創作funky風格的快歌,但考慮到每年推出的單曲數量有限,所以計劃一直只放在心內。直到去年,終於寫好了《Lost At First Sight》帶點house funk的旋律,其後構思2024的出歌計劃時,覺得可配合年中的個人演唱會,便推出以故事為主題的一系列歌曲。Ian覺得《Lost At First Sight》輕快曲風十分適合作為一段甜蜜關係的開端,於是便成為了打頭陣的Chapter 1。