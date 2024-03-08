Ian陳卓賢預告4月新歌面世 另一支陪伴多年的木結他將登場

《Lost At First Sight》是歌曲故事序幕的第一章。

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於上月情人節推出今年第一支派台歌《Lost At First Sight》，近日Ian 馬不停蹄為新歌宣傳，日前，他就在《廣東歌關注組》分享本年度一系列歌曲的創作過程。 Ian坦言早在一兩年前已經想創作funky風格的快歌，但考慮到每年推出的單曲數量有限，所以計劃一直只放在心內。直到去年，終於寫好了《Lost At First Sight》帶點house funk的旋律，其後構思2024的出歌計劃時，覺得可配合年中的個人演唱會，便推出以故事為主題的一系列歌曲。Ian覺得《Lost At First Sight》輕快曲風十分適合作為一段甜蜜關係的開端，於是便成為了打頭陣的Chapter 1。

首次以故事系列推出音樂作品，Ian對這新嘗試非常有期望，並一手一腳構思故事主線、撰寫文案、作曲，更參與MV創作。Ian透露MV表達上有連貫性，令觀眾有「追劇」的感覺。例如《Lost At First Sight》中出現的玩具小熊，是有其本身的象徵意義，將會以不同形式於其他chapter出現。說到歌名，Ian十分雀躍地說，歌名一定要有電影感，希望做到便會聯想到歌曲內容與故事，而在眾多選擇中，最後由「霸氣陳總」一鎚定音，決定用《Lost At First Sight》，呈現一見鍾情對眼時的迷失與浪漫。