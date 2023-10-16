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娛樂
2023-10-16 17:36:11

Ian陳卓賢首部電影作演年青版鄭伊健 同柏安妮囡囡做情侶

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陳卓賢在新戲中與柏安妮囡囡許恩怡有不少對手戲。

MIRROR先後有多位成員參與電影演出，既唱得又演得的陳卓賢(Ian)終於迎來首部電影作品。Ian在周日出席馬場活動時，透露自己將會參與電影拍攝，「嚟近要開部電影，依家專心籌備，都有壓力，積極準備自己，希望可以好快同大家見面。」而他事後亦有轉載相關帖文，稱自己不是做男主角，但很榮幸可以參與其中。

 

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Ian終於迎來首次拍電影的機會。

梁禮彥葉偉信再合作

據了解，Ian今次參與的電影是由梁禮彥做導演，內容與音樂有關，更有穿越情節，是一部愛情電影。梁禮彥過去從事編劇工作，代表作有《殺破狼·貪狼》、《殺破狼II》、《殭屍》及《復仇者之死》，今次是他首次執導，並找來多次合作的葉偉信擔任監製。葉偉信曾執導《葉問》系列、《殺破狼·貪狼》，並曾多次獲「最佳導演」提名，而近年他亦有份監製《殺破狼II》、《葉問4》及《智齒》，作品都大獲好評。

《殺破狼·貪狼》編劇梁禮彥，將會首次執導鄭伊健的新戲。(香港電影編劇家協會fb照片)

葉偉信(中)是《葉問》系列的導演。

扮演伊健年青版

Ian在戲中將會扮演鄭伊健年青版，並與柏安妮的囡囡許恩怡(Natelie)有不少對手戲。未來半個月他都要埋首拍攝新戲，其後便可以配合新劇《冰上火花》宣傳。另外，Natelie早前在馬來西亞拍攝新戲《搖籃凡世》，電影剛於本月13日才拍攝完畢，Natelie在《搖籃凡世》扮演飽受欺凌的懷孕少女，回港不久便要火訢抽離悲慘角色，投入新戲與Ian拍攝甜蜜畫面。

許恩怡早前到馬來西亞拍攝新戲，回港不足一星期便要再跟Ian拍電影。

許恩怡(左)一出道已跟不少前輩合作。

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