Ian陳卓賢首部電影作演年青版鄭伊健 同柏安妮囡囡做情侶

MIRROR先後有多位成員參與電影演出，既唱得又演得的陳卓賢(Ian)終於迎來首部電影作品。Ian在周日出席馬場活動時，透露自己將會參與電影拍攝，「嚟近要開部電影，依家專心籌備，都有壓力，積極準備自己，希望可以好快同大家見面。」而他事後亦有轉載相關帖文，稱自己不是做男主角，但很榮幸可以參與其中。

梁禮彥葉偉信再合作 據了解，Ian今次參與的電影是由梁禮彥做導演，內容與音樂有關，更有穿越情節，是一部愛情電影。梁禮彥過去從事編劇工作，代表作有《殺破狼·貪狼》、《殺破狼II》、《殭屍》及《復仇者之死》，今次是他首次執導，並找來多次合作的葉偉信擔任監製。葉偉信曾執導《葉問》系列、《殺破狼·貪狼》，並曾多次獲「最佳導演」提名，而近年他亦有份監製《殺破狼II》、《葉問4》及《智齒》，作品都大獲好評。