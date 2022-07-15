Ian陳卓賢@MIRROR真發呆假黑面 重錄新歌《Distance》以最好呈獻給歌迷

MIRROR成員陳卓賢（lan）今年先後推出甜到漏單曲《留一天給你喘息》及《GotU》，今日lan趕在MIRROR演唱會前推出新歌 《Distance》。



lan新歌繼續由自己作曲、他和T-Rexx聯合填詞，但內容卻是講人與人間的距離，最後甚至學會沉默、收起情感去保護自己，MV亦全程Poker Face示人。lan為力求完美，更主動要求重錄新歌，將最好的呈獻給樂迷，他說：「聽完覺得自己唱得唔好，仲有進步空間，vocal係同之前有啲唔同，唔知大家聽唔聽到，我自己真係幾鍾意，都希望大家鍾意。」《Distance》 的歌名，lan表示打從demo時已經決定好，是講述一段關係的距離。lan說：「是源自於一段關係曾經好close，演變到無以前咁好就會開始慢慢覺得有一段距離。距離如同封閉自己，曾經在一段關係、一件事上放了很多心機，用心去經營，付出許多，但結果不是理想中，彼此愈走愈遠會有不甘心，傷心失望會令你封開自己，以免自己再受傷害。」所以今次MV lan演繹時不會有太大情緒起伏，由開始接受傷心不懂反應，到強迫說服自己接受，Poker face會一直存在，像歌詞「撲克式的臉」喜怒不形於色，是一種保護自己的意識。