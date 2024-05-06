Ian陳卓賢7月演唱會想搞四面台 生日願望最想加場︰愈多愈好

陳卓賢(lan)完成MIRROR巡迴演唱會後，將於今年7月20至22日在亞博Arena舉辦首次個人演唱會《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，lan今日(6日)出席記者會分享感受，並親自解釋以「眼淚」作為個唱主題的意義，更與粉絲大玩遊戲互動。Hellosss塞爆4層商場，高呼：「陳卓賢，我哋等到喇！」 Ian表示得知自己要開騷之後，既開心又緊張，因為想在各方面上花多些心思，呈現到最好的一面給大家看。他坦言雖然忙於MIRROR的巡唱，但自己也一直準備個唱的前期工作，跟幕後團隊、監製不停開會，細節大致上已確認。

藉歌曲表達情感 Ian指以眼淚為主題，是因為覺得眼淚是很有趣的東西，「大家可能普遍覺得是傷心時才流眼淚，但其實眼淚有很多種，雖然流下來的形態都是一樣，但其實代表著不同的情緒。有時候我們開心時會流眼淚，感動時會流眼淚，傷心時都會流眼淚。」他稱平日甚少公開表現情感，表面看上去比較平靜，但內心就是不一樣，今次可以藉演唱會將自己的情感及想表達的東西跟大家分享。 任總監希望呈現心中所想 Ian又提到同一首歌，不同人聽、不同階段去聽，接收的訊息亦不同，就像眼淚也有不同形態。他稱有很多想法，盼今次演唱會表達出來，所以自己投放了不少心思，因此也自動請纓擔任音樂總監。問到是否開4面台，他表示需要賣一賣關子，但屆時大家可以包圍住他。