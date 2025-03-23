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娛樂
2025-03-23 14:25:10

Ian首任「地球一小時」宣揚環保 洪嘉豪號召共同守護地球

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Ian首任「地球一小時」宣揚環保 洪嘉豪號召共同守護地球

Ian首任「地球一小時」宣揚環保 洪嘉豪號召共同守護地球

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世界自然基金會香港分會(WWF)的「地球一小時2025」昨晚(322)正式舉行。活動大使洪嘉豪和MIRROR成員陳卓賢(Ian)參與熄燈儀式，呼籲大家關注氣候危機，及生物多樣性急劇消失的問題。所有參與的企業、機構、學校及大眾於昨晚830分起關掉非必要的燈及電器1小時，以示對環保的支持。

 

在活動中，洪嘉豪和陳卓賢分享了他們在日常生活中如何與地球聯繫。首次擔任「地球一小時」活動大使的Ian表示：「我非常熱愛大自然，亦經常抽空走到海邊靜靜坐著欣賞風景，難以想像生活在被極度污染的地球。」他提到，很多時候人們會忘記眼前的美好並非理所當然，並希望能夠宣揚環保的重要性，促使更多人採取行動，避免造成不可逆轉的破壞。

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已第三年擔任活動大使的洪嘉豪表示，每個人的力量不容小覷，「日常生活中每個細節，均是實行可持續發展的機會。要明白到每人的一小步合起來便是推動全球投入綠色生活的一大步。大家竭盡所能，定能合力守護地球之家。」

 

(左起)活動大使陳卓賢、洪嘉豪、WWF行政總裁黃碧茵女士、WWF董事委員會主席白丹尼(Dan Bradshaw）、環境及生態局氣候變化專員李學賢、油尖旺民政事務助理專員嚴卓晞。 無伴奏人聲樂團「SENZA」在熄燈後為大家表演。 大會更安排了沙畫藝術家胡藹，即席以沙作畫，畫出四種珍稀物種，提醒大家環保的重要性。 活動在馬戲表演藝術家麗兒的精彩表演下揭開序幕。

在熄燈前，大會安排了沙畫藝術家胡藹進行即席沙畫表演，畫出四種珍稀物種，以此提醒大家環保的重要性。而無伴奏人聲樂團「SENZA」亦在熄燈後為大家帶來精彩表演，為活動畫上完美句號。

 

今年「地球一小時2025」，全港有近4,000間公司、機構及大廈參與熄燈活動，增強共同實踐綠色生活的決心。透過這次活動，參與者在熄燈的時刻共同反思，並展現出對地球的責任感，期望能夠引起更多人關注環保議題，攜手為未來創造更美好的環境。

Ian、阿正及洪嘉豪，昨日一起出席「地球一小時2025」活動。

Ian、阿正及洪嘉豪，昨日一起出席「地球一小時2025」活動。

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