Ian首任「地球一小時」宣揚環保 洪嘉豪號召共同守護地球

世界自然基金會香港分會(WWF)的「地球一小時2025」昨晚(3月22日)正式舉行。活動大使洪嘉豪和MIRROR成員陳卓賢(Ian)參與熄燈儀式，呼籲大家關注氣候危機，及生物多樣性急劇消失的問題。所有參與的企業、機構、學校及大眾於昨晚8時30分起關掉非必要的燈及電器1小時，以示對環保的支持。

在活動中，洪嘉豪和陳卓賢分享了他們在日常生活中如何與地球聯繫。首次擔任「地球一小時」活動大使的Ian表示：「我非常熱愛大自然，亦經常抽空走到海邊靜靜坐著欣賞風景，難以想像生活在被極度污染的地球。」他提到，很多時候人們會忘記眼前的美好並非理所當然，並希望能夠宣揚環保的重要性，促使更多人採取行動，避免造成不可逆轉的破壞。