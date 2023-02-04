Ian《再見寧靜海》歌名變拼音 黃偉文即席賜名網民大讚：即刻高級咗

近年，不少廣東歌都會連帶配上一個英文名，方便輸入不同的音樂平台，填詞人黃偉文（Wyman）昨日（3日）就在社交平台貼出Billboard最新一期「Hong Kong Songs」排行榜頭四位的截圖，當中見到排行第四位是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的《再見寧靜海》，但歌曲卻用上拼音《Zai Jian Ning Jing Hai》作英文名。

Ian早前推出的《再見 寧靜海》，由Wyman填詞，Wyman見到新歌的拼音後，便在社交平台貼長文表示其實他有提供為歌曲改英文名的免費服務：「好多唱片公司都可能唔知道有呢個選項：搵黃偉文填詞，係包埋『改英文名』嘅。因為近年市面上多咗幾個需要有『廣東歌 English Title』輸入嘅平台，所以都會要求唱片公司出歌嘅時候，提供埋英文名。雖然呢啲英文名市民大眾其實可能都未必留意到接觸到，但我哋呢啲對作品每個細節都有要求嘅人，就會覺得如果個歌名純粹變成一堆拼音，始終好似唔夠藝術又或者唔夠用心咁，所以如果唱片公司打嚟叫我改埋個英文名，我係一定冇托手踭嘅。」而在截圖中頭三首歌曲的英文名，都是由Wyman包辦的，他續指如果《再見寧靜海》是由他改名，將會改成《Vale, Mare Tranquillitatis》（即Farewell, Sea of Tranquility的拉丁文）。最後，Wyman亦表示這是溫柔而善意的提醒：「希望唔好傳傳吓或者被其他媒體報道咗出嚟變成『Wyman暗寸唱片公司求X其』，哈哈哈，我真係唔該晒大家。」網民都紛紛留言大讚表示：「有你賜名首歌即刻高級左(咗)」。