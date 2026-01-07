Ian Hannz偕《全民造星6》兩子火速接job 肥仔童年照出土賀22歲生日

Ian Hannz成為《全民造星6》出爐亞軍，昨日迎來22歲生日。

ViuTV選秀節目《全民造星VI》(全民造星6)總決賽已曲終人散，賽前大熱門Ian Hannz(陳瑨羲)最終屈居亞軍，由Teller(王偉俊)以黑馬姿態奪得冠軍。比賽結束後，Ian Hannz明天(1月8日)下午2時將與Bosco Kwan(關曉隆)、Dave(黃日禧)現身又一城，以藝人身份出席「童玩之森夢想樹屋」活動。

分享兩兄弟成長過程 Ian Hannz成為《造星6》出爐亞軍，昨日他迎來22歲生日，其開設舞蹈學校的媽咪林佩佩(Kelley)，近日特別貼出乖仔的可愛童年照，慶祝Ian牛一的大日子，既穿老西又扮西瓜。其實，林佩佩早於30多年前已開設舞蹈學校，主要教授Funky Dance，現時在佐敦、灣仔和觀塘都設有分校，她多年來一直活躍社交平台，在Facebook亦公享了Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN的大量兒時照片，見證住兩位偶像的成長過程，當中可以見到Ian細細個原來是肥仔一名，更有不少他與哥哥童年時站台跳舞的照片，細細個在舞台上已相當招積。

ANSONBEAN與細佬感情深厚，日前他在IG撰文感謝Ian，表示在自己最迷失時多得細佬那團火感染，見住肥弟一直以來對表演及藝術的執着、努力和成長，如今在台上發光發亮令他非常感動。趁Ian Hannz生日，ANSONBEAN亦在社交網向粉絲分享兄弟的童年照。