娛樂
2026-01-07 17:38:47

Ian Hannz偕《全民造星6》兩子火速接job 肥仔童年照出土賀22歲生日

Ian Hannz成為《全民造星6》出爐亞軍，昨日迎來22歲生日。

ViuTV選秀節目《全民造星VI(全民造星6)總決賽已曲終人散，賽前大熱門Ian Hannz(陳瑨羲)最終屈居亞軍，由Teller(王偉俊)以黑馬姿態奪得冠軍。比賽結束後，Ian Hannz明天(18)下午2時將與Bosco Kwan(關曉隆)Dave(黃日禧)現身又一城，以藝人身份出席「童玩之森夢想樹屋」活動。

Ian Hannz在《全民造星6》總決賽上獲胞兄、父母到場支持。 Ian Hannz在《全民造星6》總決賽上有超水準表現。 Ian Hannz在《全民造星6》總決賽上有超水準表現。 明天，《全民造星6》的Ian Hannz、Bosco Kwan、Dave將現身又一城活動。

分享兩兄弟成長過程

Ian Hannz成為《造星6》出爐亞軍，昨日他迎來22歲生日，其開設舞蹈學校的媽咪林佩佩(Kelley)，近日特別貼出乖仔的可愛童年照，慶祝Ian牛一的大日子，既穿老西又扮西瓜。其實，林佩佩早於30多年前已開設舞蹈學校，主要教授Funky Dance，現時在佐敦、灣仔和觀塘都設有分校，她多年來一直活躍社交平台，在Facebook亦公享了Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN的大量兒時照片，見證住兩位偶像的成長過程，當中可以見到Ian細細個原來是肥仔一名，更有不少他與哥哥童年時站台跳舞的照片，細細個在舞台上已相當招積。

ANSONBEAN與細佬感情深厚，日前他在IG撰文感謝Ian，表示在自己最迷失時多得細佬那團火感染，見住肥弟一直以來對表演及藝術的執着、努力和成長，如今在台上發光發亮令他非常感動。趁Ian Hannz生日，ANSONBEAN亦在社交網向粉絲分享兄弟的童年照。

Ian Hannz媽咪林佩佩分享乖仔Ian Hannz的可愛童年照。 Ian Hannz媽咪林佩佩分享乖仔Ian Hannz的可愛童年照。 Ian Hannz媽咪林佩佩分享乖仔Ian Hannz的可愛童年照。 Ian Hannz細細個已相當招積。 Ian Hannz媽咪林佩佩賀囝囝22歲生日。 Ian Hannz媽咪林佩佩賀囝囝22歲生日。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz與哥哥ANSONBEAN大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz大量昔日照片。 Ian Hannz細細個已有不少舞台經驗。 Ian Hannz細細個已有不少舞台經驗。 Ian Hannz與ANSONBEAN曾兄弟檔站台跳舞。 Ian Hannz與ANSONBEAN曾兄弟檔站台跳舞。 Ian Hannz與ANSONBEAN曾兄弟檔站台跳舞。 Ian Hannz與ANSONBEAN曾兄弟檔站台跳舞。 Ian Hannz細細個在舞台上已相當招積。 媽咪林佩佩公開兩子的成長過程。 Ian Hannz童年照出土。 媽咪公開Ian Hannz大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz大量昔日照片。 媽咪公開Ian Hannz大量昔日照片。 Ian Hannz兒時相當可愛。

