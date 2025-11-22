IdG Bubbles現身《歡樂滿東華》 首次上電視大感期待

IdG Bubbles將聯同其他偶像女生成員出席《歡樂滿東華》，是她們首次上電視節目。（娛樂組攝）

偶像女生一期生IdG Bubbles七位成員昨日（22日）出席《歡樂滿東華》記招，今次是她們首度參與大型慈善節目，屆時她們將聯同其餘的偶像女生一同上台載歌載舞。 Cindy與小倬同是東華三院黃笏南中學畢業，Cindy稱能參加《歡樂滿東華》感覺很新奇，所以非常之期待當天表演。小倬表示：「學校都因為有東華三院嘅資助先至可以舊址重建，有個新校舍、新設施，所以好榮幸可以喺歡樂滿東華出一分力，希望大家多多益善少少無拘。」

Anesa與Kathy坦言首次參與慈善表演，對一切的安排大感新奇同埋緊張，她們都期待當日可以為大家帶來精彩的表演。夢月說：「我細細個都有睇TVB，見到好多喺電視機見過嘅藝人感覺好新奇！希望大家可以期待我哋嘅表演！」 家鑾稱跟夢月一樣有同一想法，心情好興奮，而家可以出現在電視機面前好神奇，並稱聽到大會宣布有很多不同難度的節目，大感新奇，希望可以到時觀賞一下。Yoyo表示今次是她們第一次上如此大型嘅電視節目，「我哋已經同咗屋企人講，到時會喺電視機前面出現，到時屋企人都會支持我哋嘅！」Kathy呼籲大家要留意她們的演出。

IdG Bubbles表示已經有不少上台表演經驗，相信到時在電視演出沒有問題。

由於今次慈善節目是現場直播的關係，不能有NG的情況，搵到他們可有擔心，家鑾表示大家一定有緊張，但是他們之前已經有一定的現場表演經驗，相信有信心做得最好。 由於今次是透過電視播出，相信屆時會有很多觀眾留意到他們，問到有沒有心理準備迎接負評，小倬說：「其實係一個好好嘅機會，令到少啲喺網上媒體接觸到我哋嘅人可以喺電視機度見到我哋，當然我哋會盡力做到最好，我哋到時會一出嚟就係已經準備好好嘅狀態，希望到時大家手下留情。」