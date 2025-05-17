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娛樂
2025-05-17 21:45:53

Idol Girls偶像女生｜千四人報名選出25位練習生 5.30現身大球場為曼聯對香港表演

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Idol Girls偶像女生｜千四人報名選出25位練習生 5.30現身大球場為曼聯對香港表演

25位「Idol Girls 偶像女生」第一期練習生今日首度公開亮相，年齡由14歲至26歲。 (娛樂組攝)

Sony Music HK旗下Green Music打造2025年全新香港女團，月前從1,400人中選出25位「Idol Girls 偶像女生」第一期練習生，特訓四個月後，今天（17日）首度公開亮相，齊集商場出席《Idol Girls偶像女生「一期生」練習生首次媒體發佈及粉絲見面會》，又跳又唱及接受訪問。

Idol Girls 偶像女生」育成計劃，有別於過往的傳統女團，參照韓國及日本的「造星方程式」，集合來自不同背景、不同專長的女生，而一期生共有25位練習生，年齡由14歲至26歲，經過多輪甄選及四個月的密集式訓練，一期生包括：陳欣雯（Cindy）、黃小倬（小倬）、陸曉瑩（Yoyo）、梁夢月（夢月）、莊嘉詠（Anesa）、柯家鑒（Kaluen）、王凱晴（Kathy）、曾琸庭（Alice）、李依諾（Hazel）、趙雯軒（Anna）、林泳妤（Wingy）、顏寶儀（Polly）、潘心悅（Renee）、謝恩同（Jasmine）、單愷朗（Helen）、黃可盈（Melanie）、陳雅暄（圈圈）、吳綺琳（Sharon）、周穎悠（悠悠）、陳苑珊（Vian）、黃曉晴（Tiffany）、王芷蕎（芷蕎）、曾明怡（Una）、李曉琳（Fiona）及吳雨蕎（Elva），當中最年輕的一期生只有14歲，亦有曾參演電視劇及拍廣告等幕前經驗。

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「Idol Girls 偶像女生」第一期練習生由1,400人中挑選出來。 (娛樂組攝) 今日活動上，宣布25位練習生未來將參與大型活動及工作。 (娛樂組攝)

工作排至暑假

今日發布會上，森美擔任大會司儀，25人先跳日文歌《奇蹟天堂》出場展示青春活力，之後安排兩人或三人一組跟森美作簡單對談，剖白她們的內心世界，同時亦測試女生們的臨場反應。之後，全體一期生又向本地女團致敬，先後跳唱As One經典歌曲《Candy Ball》、 HotCha的《不要防曜》、Super Girls作品《鎂光燈下》及Cookies名曲《心急人上》，一期生班長Cindy、剛考完DSE的芷蕎、Wingy、小倬、AnesaYoyo則獲安排各自站台展示唱功。

Idol Girls 偶像女生」是由C AllStar老闆阿拔負責，雖然未正式成團出道，但阿拔指「Idol Girls 偶像女生」第一期練習生已有工作排至暑假，鐵定530日會出席香港大球場，為當晚曼聯對香港隊的賽事擔任表演嘉賓，到76日，她們將參與愉景灣沙灘音樂節，到712日亦為《心急人電音祭》音樂會站台。

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