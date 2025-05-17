Idol Girls偶像女生｜14歲Fiona獲家人支持 港姐冠軍倪樂琳探班搞喊舊隊友

由C AllStar昔日公司老闆阿拔擔任總策劃人，25位「Idol Girls 偶像女生」第一期練習生今日首度見傳媒，阿拔在活動上稱：「佢哋唔係匿喺電視箱唔畀影唔畀摸嘅偶像，係啲會喺你面前出現，可以接觸嘅女生。」由於當中不乏網紅，今天吸引不少龍友及fans捧場。

25位練習生中，年紀最細的Fiona只得14歲，現時就讀中二，自言是放學後去練習，沒有影響學業，是家人推薦她參加，還相當支持。高度只得152cm的Helen自嘲「身高擔當」，其IG粉絲多達5.3萬，她表示參加女團是想帶新挑戰，並稱四個月來相處「比較少鬧交」，問到日本女團都有禁止拍拖規條，分隊組長Helen與另一成員Tiffany指無聽過相關條例，Helen說：「規條方面要問返阿拔。」Tiffany指禁止拍拖方面暫時未有通知。童星出身的黃可盈（Melanie），以往拍過不少TVB劇及MV，她表示阿拔目前容許她作多方面發展，希望大家期待他有更多面向演出。至於會否出歌歌，她們指仍在練習生階段，期待日後可以正式出道及推出團歌。