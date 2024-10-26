IG第3季吸金排名出爐　陳凱琳奪冠　MIRROR僅一成員上榜

近年越來越多明星藝人轉型做KOL，喺網絡平台積極發展，另覓出路。近日有市場研究公司根據品牌內容總銷售額計算，為大家列出今年第三季IG最「吸金」嘅頭10名KOL，前港姐冠軍陳凱琳成為冠軍。

喺榜單上，女藝人佔6席，當中5位係人妻，而男藝人佔4席，人氣男團MIRROR只有1位成員上榜。榜單已經出爐，唔知同你心目中嘅排名一唔一樣呢：第1名陳凱琳（Grace）、第2名倪晨曦（Elva）、第3名張敬軒（Hins）、第4名鄭秀文（Sammi）、第5名陳慧琳（Kelly）、第6名呂爵安（Edan）、第7名古天樂（Louis）、第8名林芊妤（Coffee）、第9名魏浚笙（Jeffrey）、第10名佘詩曼（Charmaine）。