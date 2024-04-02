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娛樂
2024-04-02 16:56:35

iHeartRadio頒獎禮｜獲頒K-Pop最佳新人 NewJeans第三度美國獲獎

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出道只有1.5年的 NewJeans，已經第三度在美國頒獎禮上獲獎。

韓國女團NewJeans在美國洛杉磯舉行的《2024 iHeartRadio音樂獎》上，榮獲「最佳新人(K-Pop)」。《iHeartRadio音樂獎》是美國線上廣播公司iHeartRadio2014年起主辦的音樂頒獎典禮，目的是表揚該年在iHeartRadio廣播和應用程式上，播放次數最多的藝人和歌曲。

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繼Billboard的肯定，NewJeans獲iHeartRadio頒發K-Pop「最佳新人」獎。

NewJeans透過影片表達對獲獎的感受，她們表示：「感謝Bunnies(fans暱稱)的支持，讓我們每天都充滿努力的力量，還有衷心感謝所有幫助過我們的人。 NewJeans去年11月在美國三大音樂頒獎典禮之一的《Billboard Awards 2023》中獲得「全球頂級K-Pop藝術家」獎；上個月又在《Billboard Women in Music Awards》中獲得「公告牌音樂女性」獎，以及成為首位K-Pop藝人獲得「年度最佳組合獎」，證實她們在全球擁有巨大知名度和影響力。

New Jeans出道僅一年，連續在美國音樂頒獎典禮上獲得肯定，證明她們的歌曲如《OMG 、《Ditto》、《Super Shy》、《ETA》，均打入Billboard的主榜，而且獲邀出席美國的Lollapalooza、日本的Summer Sonic音樂節，展現出她們具爆炸性的觀眾動員能力。

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NewJeans 5月推出新專輯，Bunnies要留意了。

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6月New Jeans會在日本東京開騷，fans要注意了。

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