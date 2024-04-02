iHeartRadio頒獎禮 Katy Perry穿魚網衫打破懷孕傳聞

久未露面的樂壇天后Katy Perry，出席洛杉磯杜比劇院舉行的iHeartRadio音樂頒獎禮，Beyonce、Avril Lavigne等均有出席盛會。今年獲得最多9項提名的Taylor Swift則未見現身，表演嘉賓包括Justin Timberlake、Green Day、Jelly Roll等。講到眾多出席歌手當中，以Katy Perry最為突出，向來身形豐滿的她穿上一身魚網服飾，內裡只穿黑色內衣，身材一覽無遺。

話你知冇喜 早前有傳Katy Perry足不出戶，因為已懷有男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom)的第二胎。然而就今次打扮所見，Katy Perry一點也沒「有喜」的跡象，反而那件魚網衫卻惹來大量劣評。不過，亦有不少網民留言力撐Kate的狀態已漸見回復，雖然魚網服飾欠品味又粗糙，但她的身形已回復不俗狀態，不再是「大隻」天后。

39歲美國歌手Jelly Roll贏得流行新人及藝術家獎。