ILLIT回歸出迷二專輯《I'll LIKE YOU》 避談NewJeans Hanni被職場霸凌

ILLIT新EP《Are Like You》,講述一位女孩過於專注於當下,當她遇到想要與之成為朋友的人時,感到擔心的故事,但選擇相信自己,隨心而走。專輯收錄包括主打歌《Cherish, My Love》,還有《A Will Like You》、《IYKYK (If You Know You Know)》、《Pimple》和《Tick-Tack》共5首歌曲。

Iroha表示:「《Are Like You》的歌曲盛載與上張專輯不同的氛圍,所以錄音時我會思考如何表達每首歌,很高興再向大家展示ILLIT的新歌。」Minju補充說:「我想快速向大家講述關於第二張迷你專輯的所有內容,展示與《Magnetic》不同風格的魅力,我們努力準備表演舞台,所以大家期待。」而對於NewJeans的Hanni被她們的經理人職場霸凌,ILLIT則不欲多談。