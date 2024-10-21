ILLIT回歸出迷二專輯《I'll LIKE YOU》 避談NewJeans Hanni被職場霸凌

韓國女團ILLIT的5位成員(Yunah、Minji、Moka、Wonhee、Iroha)，今日於首爾廣津區Yes 24 Live Hall舉行她們成團第二張迷你專輯《I'll LIKE YOU》的發布會。

距離今年 3 月推出專輯《Super Real Me》約 7 個月，ILLIT再次回歸，Yunah率先表達再次見大家的感受：「我和出道時一樣，表演時仍會緊張和興奮，如果樂迷帶著極大的興趣和喜愛，觀看我們今天開始的活動，我將不勝感激。」

Mocha則說：「在這張專輯中，我參與了製作，我想向更多樂迷展示ILLIT獨特的魅力，希望大家能看見我們比上一張專輯有所成長。」Wonhee指，「這是我第一次回歸，很期待fans們的反應，今次我比出道時更緊張，希望大家多多關注和支持，因為《I'll LIKE YOU》滿載很棒的歌曲。」