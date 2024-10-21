ILLIT回歸出迷二專輯《Super Real Me》 避談NewJeans Hanni被職場霸凌

韓國女團ILLIT的5位成員(Yunah、Minji、Moka、Wonhee、Iroha)，今日於首爾廣津區Yes 24 Live Hall舉行她們成團第二張迷你專輯《I'll LIKE YOU》的發布會。
距離今年 3 月推出專輯《Super Real Me》約 7 個月，ILLIT再次回歸，Yunah率先表達再次見大家的感受：「我和出道時一樣，表演時仍會緊張和興奮，如果樂迷帶著極大的興趣和喜愛，觀看我們今天開始的活動，我將不勝感激。」
Mocha則說：「在這張專輯中，我參與了製作，我想向更多樂迷展示ILLIT獨特的魅力，希望大家能看見我們比上一張專輯有所成長。」Wonhee指，「這是我第一次回歸，很期待fans們的反應，今次我比出道時更緊張，希望大家多多關注和支持，因為《I'll LIKE YOU》滿載很棒的歌曲。」
ILLIT新EP《Are Like You》，講述一位女孩過於專注於當下，當她遇到想要與之成為朋友的人時，感到擔心的故事，但選擇相信自己，隨心而走。專輯收錄包括主打歌《Cherish, My Love》，還有《A Will Like You》、《IYKYK (If You Know You Know)》、《Pimple》和《Tick-Tack》共5首歌曲。
Iroha表示：「《Are Like You》的歌曲盛載與上張專輯不同的氛圍，所以錄音時我會思考如何表達每首歌，很高興再向大家展示ILLIT的新歌。」Minju補充說：「我想快速向大家講述關於第二張迷你專輯的所有內容，展示與《Magnetic》不同風格的魅力，我們努力準備表演舞台，所以大家期待。」
ILLIT的第二張迷你專輯《A Will Like You》，將於今日韓國時間下午6時上架。