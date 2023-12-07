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娛樂
2023-12-07 18:39:56

IMDb年度總結｜《奧本海默》贏《芭比》 《最後生還者》奪兩冠

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《奧本海默》撼贏《芭比》奪冠。

《奧本海默》撼贏《芭比》奪冠。

每到年尾又是娛樂事業成續總結，電影資料庫IMDb公布2023年10部最佳電影、劇集，以及演員排名。最佳電影方面，一如所意由《奧本海默》(Oppenheimer)和《芭比》(Barbie)之爭，結果前者以大熱勝出排行第一。意外賽果是大量負評的《小魚仙》(The Little Mermaid)與《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)，分別排名第4及6位。DC失敗作《閃電俠》(The Flash)入圍第10位。

10大最佳電影：

  1. 奧本海默
  2. 芭比
  3. 銀河守護隊3
  4. 小魚仙
  5. 殺神John Wick 4
  6. 超級瑪利歐兄弟大電影
  7. 玩具熊的五夜驚魂(Five Nights At Freddy’s
  8. 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙
  9. 花月殺手
  10. 閃電俠
《最後生還者》講述全球被真菌感染，倖存者與怪物展開激戰。

《最後生還者》講述全球被真菌感染，倖存者與怪物展開激戰。

《傳媒家族繼承人》播出5季也大獲好評。

《傳媒家族繼承人》播出5季也大獲好評。

《傳媒家族繼承人》大熱倒灶

劇集黑馬林立，HBO大熱劇《傳媒家族繼承人》(Succession)今年播出最後一季，只排名第3位。最佳劇集是遊戲改編的真人版《最後生環者》(The Last of Us)，改編同名漫畫的Netflix《One Piece》排名第6。

10大最佳劇集

  1. 最後生還者
  2. 星球大戰：阿蘇嘉
  3. 傳媒家族繼承人
  4. 黑鏡
  5. 曼達洛人
  6. One Piece
  7. 亞瑟府的故事
  8. 乜都得教練
  9. 大熊餐廳
  10. Gen V
《最後生還者》男、女主角Pedro Pascal和Bella Ramsey獲最佳演員第1及5位。

《最後生還者》男、女主角Pedro Pascal和Bella Ramsey獲最佳演員第1及5位。

曾飾演邦女郎的Ana de Armas排名第3位。

曾飾演邦女郎的Ana de Armas排名第3位。

《神奇4俠》男星威盡

集合影星視星爭奪的10大最佳演員，《曼達洛人》與《最後生還者》男星Pedro Pascal成為演員之首。自從《最後生還者》後，Pedro已升級為荷李活最搶手演員之一。早前就傳出Marvel與他簽下多部電影合約，首部電影為新版《神奇4俠》，Pedro飾演神奇先生。《最後生還者》20歲女星Bella Ramsey排名第5位，《芭比》的瑪歌羅比(Margot Robbie)排名第6。

10大最佳演員

  1. Pedro Pascal《最後生還者》
  2. Mary Elizabeth Winstead《星球大戰：阿蘇嘉》
  3. Ana de Armas《真愛搞失蹤》
  4. Jenna Ortega《奪命狂呼 6》
  5. Bella Ramsey《最後生還者》
  6. 瑪歌羅比《芭比》
  7. Rebecca Ferguson《職業特工隊：死亡清算上集》
  8. Katee Sackhoff《曼達洛人》
  9. Carla Gugino《The Fall of the House of Usher》
  10. Cillian Murphy《奧本海默》
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