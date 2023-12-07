IMDb年度總結｜《奧本海默》贏《芭比》 《最後生還者》奪兩冠

每到年尾又是娛樂事業成續總結，電影資料庫IMDb公布2023年10部最佳電影、劇集，以及演員排名。最佳電影方面，一如所意由《奧本海默》(Oppenheimer)和《芭比》(Barbie)之爭，結果前者以大熱勝出排行第一。意外賽果是大量負評的《小魚仙》(The Little Mermaid)與《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)，分別排名第4及6位。DC失敗作《閃電俠》(The Flash)入圍第10位。
10大最佳電影：
- 奧本海默
- 芭比
- 銀河守護隊3
- 小魚仙
- 殺神John Wick 4
- 超級瑪利歐兄弟大電影
- 玩具熊的五夜驚魂(Five Nights At Freddy’s
- 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙
- 花月殺手
- 閃電俠
《傳媒家族繼承人》大熱倒灶
劇集黑馬林立，HBO大熱劇《傳媒家族繼承人》(Succession)今年播出最後一季，只排名第3位。最佳劇集是遊戲改編的真人版《最後生環者》(The Last of Us)，改編同名漫畫的Netflix《One Piece》排名第6。
10大最佳劇集
- 最後生還者
- 星球大戰：阿蘇嘉
- 傳媒家族繼承人
- 黑鏡
- 曼達洛人
- One Piece
- 亞瑟府的故事
- 乜都得教練
- 大熊餐廳
- Gen V
《神奇4俠》男星威盡
集合影星視星爭奪的10大最佳演員，《曼達洛人》與《最後生還者》男星Pedro Pascal成為演員之首。自從《最後生還者》後，Pedro已升級為荷李活最搶手演員之一。早前就傳出Marvel與他簽下多部電影合約，首部電影為新版《神奇4俠》，Pedro飾演神奇先生。《最後生還者》20歲女星Bella Ramsey排名第5位，《芭比》的瑪歌羅比(Margot Robbie)排名第6。
10大最佳演員
- Pedro Pascal《最後生還者》
- Mary Elizabeth Winstead《星球大戰：阿蘇嘉》
- Ana de Armas《真愛搞失蹤》
- Jenna Ortega《奪命狂呼 6》
- Bella Ramsey《最後生還者》
- 瑪歌羅比《芭比》
- Rebecca Ferguson《職業特工隊：死亡清算上集》
- Katee Sackhoff《曼達洛人》
- Carla Gugino《The Fall of the House of Usher》
- Cillian Murphy《奧本海默》