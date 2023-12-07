IMDb年度總結｜《奧本海默》贏《芭比》 《最後生還者》奪兩冠

每到年尾又是娛樂事業成續總結，電影資料庫IMDb公布2023年10部最佳電影、劇集，以及演員排名。最佳電影方面，一如所意由《奧本海默》(Oppenheimer)和《芭比》(Barbie)之爭，結果前者以大熱勝出排行第一。意外賽果是大量負評的《小魚仙》(The Little Mermaid)與《超級瑪利歐兄弟大電影》(The Super Mario Bros. Movie)，分別排名第4及6位。DC失敗作《閃電俠》(The Flash)入圍第10位。 10大最佳電影： 奧本海默 芭比 銀河守護隊3 小魚仙 殺神John Wick 4 超級瑪利歐兄弟大電影 玩具熊的五夜驚魂(Five Nights At Freddy’s 蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙 花月殺手 閃電俠

《傳媒家族繼承人》大熱倒灶 劇集黑馬林立，HBO大熱劇《傳媒家族繼承人》(Succession)今年播出最後一季，只排名第3位。最佳劇集是遊戲改編的真人版《最後生環者》(The Last of Us)，改編同名漫畫的Netflix《One Piece》排名第6。 10大最佳劇集 最後生還者 星球大戰：阿蘇嘉 傳媒家族繼承人 黑鏡 曼達洛人 One Piece 亞瑟府的故事 乜都得教練 大熊餐廳 Gen V

《最後生還者》男、女主角Pedro Pascal和Bella Ramsey獲最佳演員第1及5位。

曾飾演邦女郎的Ana de Armas排名第3位。