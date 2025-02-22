INFINITE下周香港開騷 隊長金聖圭胞姊猝逝緊急缺席大馬演唱會

可是INFINITE隊長金聖圭的胞姊今天（22日）上午卻不幸傳來死訊，事務所緊急宣布他將缺席今日舉辦的吉隆坡演唱會。據韓媒報道，金聖圭所屬公司今天發表聲明，證實聖圭的姊姊因病離世，會根據死者家屬的意願，葬禮將以私人形式進行。至於INFINITE原定今天在馬來西亞開騷，公司已表示金聖圭因處理家人的後事，確定不會出席大馬演唱會，文中提到：「我們非常難過地向大家傳達此消息，希望大家能夠體諒，讓金聖圭與家屬們能夠度過這段時刻。」事實上，金聖圭與其姊感情深厚，姊姊曾發文透露在結婚前就懷孕，當時打給細佬金聖圭，希望能得到支持，當她一聽到聖圭的聲音已不禁哭了出來，兩人絕對是姊弟情深，故突然傳來噩耗，金聖圭立即取消行程，讓粉絲震驚又憂心聖圭的情緒狀況。