INFINITE成員成烈首度solo襲港 香港見面會2.22年初六舉行

韓國人氣男團INFINITE成員成烈時隔一年多再度來港！繼去年3月與隊友一同舉行演唱會後，成烈首次以個人身份在港舉行見面會《2026 LEE SUNG YEOL ASIA FAN MEETING [Asteroid] IN HONG KONG》，在2026年2月22日（年初六）與香港粉絲見面，並帶來剛發行的首張個人特別專輯《Asteroid》的精彩舞台，讓粉絲們度過一個難忘的新年。

親錄影片緊張又期待

成烈剛在12月12日推出首張個人專輯《Asteroid》，主打歌《小宇宙》以「漂浮在宇宙中的小星星」為概念，細膩描繪在愛情面前心動的瞬間，同時也蘊含著對粉絲的深情感謝。為了完美呈現作品，成烈在最大程度地保持歌曲魅力的同時，更與作曲家緊密合作，親自參與製作過程，力求將自己的心意原汁原味地傳遞給粉絲。近日成烈亦特別錄製影片向粉絲問好，坦言距離上次與香港粉絲見面已接近一年，對於首次個人見面會既緊張又期待，十分盼望能與粉絲共度難忘時光。適逢新年將至，相信粉絲們也期待與成烈一起迎接一個溫暖又美滿的新一年。向來寵粉的成烈，此次見面會將推出多重福利，包括1:1合照、1:20團體合照、簽名會等，所有入場粉絲更可參與HI-TOUCH環節，近距離互動。適逢農曆新年，成烈更精心設計「親筆簽名揮春」作為限定福利，向香港粉絲拜年，展現暖心一面。成烈將於下月22日在東蒲胡李名靜體育館舉行他的香港個人粉絲見面會，票價最平港幣980港元及VIP門票1,580，門票將於1月7日（星期三）上午11點在KKTIX (kktix.com) 及大麥網 (www.damai.cn) 正式公開發售。