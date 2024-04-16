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娛樂
2024-04-16 18:55:49

INFINITE L金明洙相隔8年再來港 5．18舉行見面會

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INFINITE的金明洙相隔 8 年再次來到香港。

韓國二代男團INFINITE唱跳實力兼備，自出道以來深受粉絲歡迎。繼成員東雨、成烈及南優鉉先後在香港舉辦演唱會後，作為「二代男團神顏」備受稱頌的金明洙(L)，將在香港舉辦個人見面會，這是他首次以個人身份來到香港與ove(金明洙粉絲官方稱號)INSPIRIT(INFINITE 粉絲官方稱號)見面，也是他自2016INFINITE香港演唱會後，相隔8年再次來到香港。

金明洙近年來參演多部電視劇。

金明洙近年來參演多部電視劇。

一直被譽為「二代男團神顏」的L，20106月以INFINITE成員的身份出道，除了音樂活動，近年來也演出多部電視劇，包括《君主—假面的主人》、《僅此一次的愛情》和《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》等，以其出色的演技贏得了觀眾的讚譽。

L2022年退伍後，參與了INFINITE新專輯《13egin》的回歸，在電視劇《NUMBER：大廈之林的監視者們》以更帥氣和成熟的形象，再次吸引了大眾的關注。

主辦單位SKN Live宣布《2024 Kim Myungsoo Asia Tour Fan-Concert Reboot' in HONG KONG》，將於518日在旺角麥花臣場館舉行，粉絲們能夠近距離欣賞L的「神顏」，門票現已公開發售，票價分為︰港幣$1,488、$1,188及$888

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