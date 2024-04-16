INFINITE L 金明洙相隔8年再來港 5．18舉行見面會

INFINITE的金明洙相隔 8 年再次來到香港。

韓國二代男團 INFINITE 唱跳實力兼備,自出道以來深受粉絲歡迎。繼成員東雨、成烈及南優鉉先後在香港舉辦演唱會後，作為「二代男團神顏」備受稱頌的金明洙(L)將在香港舉辦個人見面會，這是他首次以個人身份來到香港與 ove(金明洙粉絲官方稱號)和 INSPIRIT(INFINITE 粉絲官方稱號)見面，也是他自 2016 年 INFINITE 香港演唱會後，相隔 8 年再次來到香港。

一直被稱為「二代男團神顏」的L於 2010 年 6 月以 INFINITE 成員的身份出道，除了音樂活動，近年來也出演多部電視劇，包括《君主-假面的主人》、《僅此一次的愛情》和《暗行御史:朝鮮秘密搜查團》等，以其出色的演技贏得了觀眾的讚譽。