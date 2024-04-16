INFINITE L 金明洙相隔8年再來港 5．18舉行見面會

韓國二代男團 INFINITE 唱跳實力兼備,自出道以來深受粉絲歡迎。繼成員東雨、成烈及南優鉉先後在香港舉辦演唱會後，作為「二代男團神顏」備受稱頌的金明洙(L)將在香港舉辦個人見面會，這是他首次以個人身份來到香港與 ove(金明洙粉絲官方稱號)和 INSPIRIT(INFINITE 粉絲官方稱號)見面，也是他自 2016 年 INFINITE 香港演唱會後，相隔 8 年再次來到香港。
一直被稱為「二代男團神顏」的L於 2010 年 6 月以 INFINITE 成員的身份出道，除了音樂活動，近年來也出演多部電視劇，包括《君主-假面的主人》、《僅此一次的愛情》和《暗行御史:朝鮮秘密搜查團》等，以其出色的演技贏得了觀眾的讚譽。
L 於 2022年退伍後,參與了 INFINITE 新專輯《13egin》的回歸，在電視劇《NUMBER:大廈之林的監視者們》以更帥氣和成熟的形象再次吸引了大眾的關注。主辦單位 SKN Live 宣佈《2024 Kim Myungsoo Asia Tour Fan-Concert ‘Reboot' in HONG KONG》將於 5 月 18 日在旺角麥花臣場館舉行,粉絲們能夠近距離欣賞 L 的「神顏」，門票現已公開發售，票價分為︰港幣 $1,488/ $1,188/ $888。