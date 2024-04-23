Irene@Red Velvet出寫真 扮相展 推新歌 (有片)

韓國女團Red Velvet隊長Irene(裴柱現)，今日於YouTube上載了一條名為《1 Page of IRENE : Prologue》的短片，除了宣傳她的首本寫真，宣告她即將舉行的寫真攝影展，還有從未曝光的個人單曲。有四代女團神顏之稱的Irene，在片中形象清爽亮麗，加上炫目的剪接，令人期待她即將推出的寫真相集。

《1 Page of IRENE : Prologue》影片，捕捉到Irene在海邊、沙灘、田野和農莊中，優遊自在的行走場景，影像又與自然環境的聲音融合，營造出情感豐富的視覺效果，亦是Irene寫真的背景。fans在寫真裡不但可以欣賞到她的感性照片，還可以觀賞到不一樣的風景。